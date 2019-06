Írán urychlí obohacování uranu. Nelekneme se urážek od USA, vzkázal Chameneí

Irán urychlí obohacování uranu už ve čtvrtek, kdy vyprší lhůta daná evropským státům, které tomu mohly zabránit. Ve středu to podle agentury Reuters řekl mluvčí íránské organizace pro atomovou energii Behrúz Kamálvandí.

Spojené státy loni odstoupily od mezinárodní jaderné dohody s Íránem a zavedly proti islámské republice sankce. Írán letos oznámil, že postupně začne části dohody vypovídat, pokud se ostatním signatářům nepodaří americké sankce alespoň částečně obejít.

"Lhůta (íránské) organizace pro atomovou energii pro překročení 300kilogramového limitu na produkci obohaceného uranu zítra (ve čtvrtek) vyprší," řekl Kamálvandí s tím, že od tohoto data bude obohacování uranu urychleno.

Írán se ocitá pod tlakem amerických sankcí, které byly postupně zavedeny poté, co Spojené státy loni odstoupily od mezinárodní jaderné dohody s Íránem z roku 2015. Dohodu kritizoval americký prezident Donald Trump s tím, že opomíjí íránský balistický program a roli islámské republiky v konfliktech v regionu.

Nejnovější sankce, které Bílý dům oznámil začátkem týdne, se týkají mimo jiné íránského duchovního vůdce ajatolláha Alího Chameneího. Trump opakovaně vyzval íránské činitele, aby s USA zasedli k jednáním o svém jaderném programu. To Íránci vždy odmítli.

Chameneí ve středu na svých webových stránkách uvedl, že se Írán nezalekne "krutých" amerických sankcí a "urážek", a poznamenal, že americká nabídka jednání je léčkou. "Jednání jsou léčkou, která jim má zajistit, co chtějí. Ve vašich rukou je zbraň a oni si nedovolí se přiblížit. Říkají: Vzdejte se té zbraně, abychom si s vámi mohli dělat, co chceme. To jsou jednání," uvedl Chameneí.

Ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov oznámil, že se Moskva pokusí přesvědčit Spojené státy a Írán, aby zahájily civilizovaný dialog. "Tím se samozřejmě předpokládá, že bude ukončena politika ultimát, sankcí a vydírání," citovala agentura Reuters Lavrova.

Letos v květnu Írán oznámil, že některé závazky přestane plnit, a dal ostatním signatářům (Francii, Británii, Německu, Rusku a Číně) dva měsíce na to, aby ochránily íránské hospodářství před dopadem amerických sankcí. Jde o dodržování velikosti zásob uranu obohaceného maximálně na 3,67 procenta, kterého smí mít Írán podle dohody 300 kilogramů, a zásob těžké vody, jejíž limit je stanoven na 130 tun. Již 17. června Kamálvandí řekl, že Írán 27. června překročí limit zásob nízko obohaceného uranu, a přiznal, že země už produkci tohoto materiálu znásobila čtyřikrát.

Některé závazky, jako je vývoz obohaceného uranu, Írán přestal plnit už v květnu.