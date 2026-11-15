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Zahraničí

Írán tvrdí, že podnikl dronový útok na americký radarový systém v Bahrajnu

ČTK
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Íránské revoluční gardy oznámily, že podnikly dronový útok na americký radarový systém protivzdušné obrany na vrtulníkové základně v Bahrajnu. Spojené státy ani Bahrajn se k této informaci nevyjádřily. V Bahrajnu v noci zněly sirény a úřady vyzvaly obyvatele, aby se ukryli. Informovaly o tom v noci na neděli agentura AFP a Reuters.

A boy stands in front of a wall where graffiti has been blackened out in a Shi’ite village in Diraz
Ilustrační foto. Chlapec stojí před zdí, na níž byly začerněny graffiti, v šíitské vesnici Diráz v Bahrajnu, 6. listopadu 2026. Snímek pořízen mobilním telefonem.Foto: REUTERS – Hamad I Mohammed
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Íránské revoluční gardy tvrdí, že americký radarový systém se stal terčem šesti dronů. Útok označily za odvetu za "nepřátelské akce Spojených států", píše Reuters s odvoláním na íránskou tiskovou agenturu Fars. Podle AFP Bahrajnem zněly v noci varovné sirény, ale úřady neuvedly zdroj hrozby.

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Bahrajn, kde se nachází významná americká námořní základna, je jednou ze zemí Perského zálivu, které od začátku americko-izraelské války s Íránem čelily útokům z Íránu. Konflikt, který rozpoutaly Spojené státy a Izrael společnými údery koncem února, je nyní v utlumené fázi, ale zatím neskončil.

V pátek íránské revoluční gardy tvrdily, že zaútočily na americký radarový systém včasného varování v Bahrajnu. Americká armáda to popřela a uvedla, že zneškodnila nad Bahrajnem dva drony.

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