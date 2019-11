Írán spustil třicet výkonných odstředivek k obohacování uranu

Řádné parlamentní volby na Slovensku se uskuteční podle očekávání 29. února 2020. Předseda sněmovny Andrej Danko v pondělí oznámil, že podepsal rozhodnutí o vyhlášení voleb do Národní rady na zmíněný termín a že předvolební kampaň začne v úterý.

Podle průzkumů veřejného mínění by tři strany nynější vládní koalice neshromáždily potřebnou většinu v parlamentu, do něhož by se mohlo dostat až devět stran, hnutí či koalic.

Dlouhodobě nejoblíbenější stranou na Slovensku navzdory dřívějšímu poklesu popularity je se značným náskokem nejsilnější vládní strana Směr-sociální demokracie (Směr-SD) expremiéra Roberta Fica. Mezi trojici nejpopulárnějších stran se řadí také krajně pravicová strana Kotleba-Lidová strana Naše Slovensko, s níž většina představitelů jiných stran dlouhodobě odmítá spolupráci.