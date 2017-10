Írán uvolňuje blokádu iráckého Kurdistánu. Oznámil, že zruší omezení na hranicích

před 28 minutami

Írán ruší omezení, která zavedl na hranici s iráckým Kurdistánem poté, co se Kurdové v autonomní oblasti a v několika sporných iráckých regionech 25. září vyjádřili pro nezávislost. S odkazem na sdělení vrchního představitele íránské armády o tom v pondělí informovala agentura Reuters. Zrušení omezení vejde v platnost v nadcházejících dnech, řekl generálmajor Mohammad Bákerí. Prohlásil také, že pokud by se Kurdistán odtrhl od Iráku, mělo by to za důsledek krveprolití v Iráku a v sousedních zemích. Írán krátce po referendu na žádost Bagdádu zrušil lety do Irbílu a uzavřel hraniční přechody s autonomií.

Související