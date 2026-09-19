Írán předložil USA podmínky pro obnovení jednání o ukončení války

Írán přes prostředníky předložil Spojeným státům podmínky pro obnovení jednání o ukončení války, která trvá už přes půl roku. V rozhovoru se stanicí Al-Džazíra to uvedl šéf íránské Nejvyšší rady národní bezpečnosti Mohsen Rezáí, podle něhož Teherán čeká na odpověď amerického prezidenta Donalda Trumpa.
Mezi podmínky patří ukončení války na všech frontách, uvolnění zmrazených íránských finančních prostředků a ukončení námořní blokády, uvedl Rezáí. Konzultace s katarskými a pákistánskými zprostředkovateli podle něj pokračují.
Je podle něj v zájmu USA, aby na íránské podmínky pro ukončení konfliktu přistoupily. Rezáí kromě toho prohlásil, že Írán v případě napadení zaútočí na americké základny i zájmy Washingtonu v regionu s větší silou.
Poté, co USA odstoupily od memoranda o porozumění, dospěl Írán k přesvědčení, že musí změnit svou strategii vůči Washingtonu, sdělil dále Rezáí.
Teherán a Washington v polovině června podepsaly takzvané memorandum o porozumění, známé jako Islámábádská dohoda, s cílem ukončit válku. Tu na konci února rozpoutaly USA a Izrael společnými údery na Írán. Vyžádala si tisíce životů, především v Íránu a Libanonu, a otřásla globální ekonomikou. Dokument počítal s obnovením volné plavby v Hormuzském průlivu, který je klíčovou námořní cestou pro přepravu ropy a plynu.
Začátkem července ale opět vzplály boje. Spojené státy tvrdí, že Teherán dohodu porušoval útoky na lodě v Hormuzském průlivu, a znovu zahájily vzdušné údery na íránské území. Teherán naopak tvrdí, že dohodu neplnily Spojené státy.
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