Írán poodkryl plány na úder proti Ukrajině. Na mušce měl tři cíle

Teherán připravoval odvetný útok proti Ukrajině poté, co ukrajinské síly minulý týden zasáhly íránskou loď v Kaspickém moři. Tvrdí to vojenský poradce nejvyššího vůdce Mohsen Rezáí. Podle něj měl Teherán v plánu zasáhnout tři cíle, od úderu ale nakonec ustoupil po údajné omluvě Kyjeva.
„Byli jsme připraveni zaútočit na tři cíle na Ukrajině, ale po ukrajinské omluvě jsme útok zrušili,“ citovala Rezáího íránská média.
Podle íránského činovníka měl být úder přímou odpovědí na útok z 25. července, při kterém ukrajinská Bezpečnostní služba (SBU) zasáhla loď převážející náklad mezi Íránem a Ruskem. SBU následně uvedla, že plavidlo využívané k přepravě vojenského materiálu operovalo navzdory mezinárodním sankcím.
Rezáí svá tvrzení nijak nedoložil a neuvedl ani to, které cíle měl Írán údajně v plánu zasáhnout. Deník The New York Times nicméně už dříve informoval, že Teherán v rámci odvety za útok na své plavidlo zvažoval odpálení balistické rakety s malou bojovou hlavicí na jeden z ukrajinských přístavů.
Podle zdrojů amerického listu mělo jít o „symbolickou“ odvetu, která by způsobila jen omezené škody, přičemž íránští představitelé věřili, že tím celý incident uzavřou. Západní vlády však varovaly, že reakci Kyjeva nelze předvídat a situace by mohla přerůst v širší konflikt.
Napětí uklidnil telefonát šéfů diplomacie
Ke zmírnění napětí přispěl především telefonát íránského ministra zahraničí Abbáse Arakčího s jeho ukrajinským protějškem Andrijem Sybihou. Arakčí následně uvedl, že ho Sybiha ujistil, že útok byl neúmyslný a Kyjev neusiluje o další eskalaci.
„Ani Írán nechce situaci vyostřovat. Zároveň jsme ale dali jasně najevo, že jakýkoli útok na naše občany nebo zájmy je nepřijatelný. Způsobené škody musí být nahrazeny,“ napsal Arakčí na síti X.
Sybiha uvedl, že během rozhovoru vyzval Írán, aby se zdržel dalších kroků, které by vedly k eskalaci. Zároveň zdůraznil, že všechny kroky Ukrajiny směřují výhradně k obraně země před ruskou agresí a že Kyjev nikdy neměl v úmyslu útočit na civilní plavidla ani civilisty.
V reakci na íránská obvinění ze smrti námořníka Sybiha prohlásil, že „příčinou všech těchto incidentů je Rusko“, které podle něj nese „plnou odpovědnost za všechny provokace i oběti“.
Vztahy mezi Kyjevem a Teheránem se výrazně zhoršily po začátku ruské invaze na Ukrajinu. Írán začal Rusku dodávat útočné drony Šáhid, které Moskva ve velkém nasadila při útocích na ukrajinská města a energetickou infrastrukturu. Ukrajina v reakci omezila diplomatické vztahy s Íránem a opakovaně vyzvala západní spojence k uvalení sankcí na íránský zbrojní průmysl.
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