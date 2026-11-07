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Zahraničí

Na mušce Evropa. Íránci ukázali 15 cílů, na které chtějí zaútočit

Robin Kalousek
Robin Kalousek
Robin Kalousek
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Nejméně 15 cílů v devíti evropských zemích. Těm všem hrozí Teherán raketovým útokem, pokud Spojené státy využijí jejich vojenské základny k dalším úderům na Írán. Terčem by se přitom nemusely stát pouze vojenské základny, Íránci prý míří i na samé „srdce Evropy“. Hrozby z Teheránu přicházejí krátce po novém americkém útoku v Hormuzském průlivu.

Modžtabu Chameneí
Íránský duchovní vůdce Modžtaba Chameneí vyzval ozbrojené síly země, aby rozšířily seznam potenciálních cílů. Foto: Reuters
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„Pokud Amerika využije své základny v Evropě, včetně Itálie a Německa, budou íránské rakety odpáleny směrem na Evropu,“ prohlásil ve středu Ahmad Bachšaješ Ardestání, člen výboru íránského parlamentu pro národní bezpečnost, v rozhovoru pro portál Euronews.

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S tím, že terčem by se nemusely stát pouze vojenské základny, ale také další „hmotná a nehmotná aktiva“ států podporujících Washington. Co přesně tím myslel, však neupřesnil.

FILE PHOTO: Vessels at the Strait of Hormuz, as seen from Musandam
Plavidla v Hormuzském průlivu, který je v současnosti zablokovaný. Právě válka s Iránem je jedním z důvodů, proč američtí republikáni prohráli volby.Foto: REUTERS – Stringer

Podobné varování vydaly také Íránské revoluční gardy (IRGC). Ve středu 4. listopadu oznámily, že na jakoukoli novou hrozbu odpoví okamžitě a účinně, a to bez geografických omezení. Prohlášení odkazovalo na pokyny nového nejvyššího vůdce Modžtaby Chameneího, podle kterých mají ozbrojené síly rozšířit seznam potenciálních cílů.

Prorežimní deník Kayhan následně varoval, že případná odveta se nemusí omezit na americké základny na Blízkém východě, ale může zasáhnout samé „srdce Evropy“.

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Od Británie přes Německo až po Sicílii

Ještě před těmito výroky zveřejnil v úterý 3. listopadu teheránský deník Hamshahri na své titulní straně mapu Evropy s vyznačenými vojenskými základnami. Na ní bylo vyznačeno 15 potenciálních cílů revolučních gard v devíti evropských zemích, od Portugalska až po Rumunsko.

Na sociálních sítích se pak objevila i upravená mapa s vyznačenými cíli na Ukrajině. Později vyšlo najevo, že se jednalo o podvrh. Irán ale Ukrajině v minulosti hrozil útokem, poté co Kyjev zasáhl iránskou loď v Kaspickém moři. Pouze intervence Evropské unie tehdy zabránila iránskému útoku.

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Mezi označenými objekty se nacházely například americká letecká základna Ramstein v Německu, námořní letecká základna Sigonella na Sicílii či britská letecká základna Fairford, kterou využívají také americké strategické bombardéry.

Na seznamu se objevila rovněž britská základna Akrotiri na Kypru a vojenské objekty v Řecku, ve Francii či v Albánii. Tyto základny představují důležité logistické a operační uzly amerických a spojeneckých ozbrojených sil.

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Zveřejnění mapy však neznamená, že Írán skutečně připravuje útoky proti všem uvedeným objektům. Jde především o demonstraci možného rozšíření konfliktu mimo Blízký východ. Revoluční gardy žádný konkrétní evropský cíl ve svém oficiálním prohlášení nejmenovaly.

Do Evropy Íránci dostřelí

Írán přitom disponuje rozsáhlým arzenálem balistických raket, včetně střel Chorramšahr, jejichž dolet může podle odborných odhadů dosahovat až 3 tisíce kilometrů.

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Během letošního března navíc Teherán údajně odpálil rakety na přibližně 4 tisíce kilometrů vzdálenou britsko-americkou základnu Diego Garcia v Indickém oceánu. Odtud startují například i „neviditelné“ bombardéry B2 Spirit. Žádná z nich však cíl nezasáhla.

Incident přesto vyvolal otázky ohledně skutečného dosahu íránských raket. Schopnost spolehlivě zasáhnout vojenské objekty v západní Evropě zatím není prokázána.

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Konec války v nedohlednu

Íránské výhrůžky přicházejí v době, kdy se znovu vyostřuje konflikt mezi Teheránem a Washingtonem. Ten začal 28. února letošního roku rozsáhlými americko-izraelskými údery na Írán, při nichž zahynul dlouholetý nejvyšší duchovní vůdce země Alí Chameneí.

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Terčem útoků se stala také íránská jaderná a vojenská infrastruktura. Následovaly odvetné raketové a dronové údery proti Izraeli, americkým základnám a dalším cílům na Blízkém východě. Příměří zprostředkované Pákistánem v dubnu sice omezilo rozsáhlé boje, ale trvalá mírová dohoda dosud nevznikla.

K poslednímu výraznému vyostření došlo 2. listopadu, kdy americké síly zaútočily na íránské vojenské objekty na ostrově Kešm v Hormuzském průlivu. Podle agentury Reuters, která se odvolává na americké představitele, šlo o omezený obranný zásah proti íránským prostředkům protivzdušné obrany ohrožujícím americké síly.

Iranian missile system is displayed in Azadi Square in Tehran
Raketový systém vystavený na náměstí Svobody v Teheránu zdobí podobizna Donalda Trumpa s hořícím Bílým domem v pozadí; červenec 2026. Ilustrační foto. Foto: Wana News Agency – Majid Asgaripour

Íránská státní média potvrdila několik explozí na ostrově, rozsah škod však není známý.

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Washington zároveň připustil možnost obnovení rozsáhlejších vojenských operací. Americký prezident Donald Trump opakovaně varoval, že v případě neúspěchu diplomatických jednání může přistoupit k dalším útokům.

Na pokračování úderu kromě amerického ministra obrany Petea Hegsetha tlačí i izraelský premiér Benjamin Netanyahu.

Írán naopak požaduje zrušení amerických sankcí, ukončení námořní blokády, rozmrazení všech iránských aktiv a odchod amerických vojsk z regionu. Lze očekávat, že Washington tyto požadavky nikdy nepřijme.

Iran US War
Obří transparent s podobiznami amerického zmocněnce Steva Witkoffa, prezidenta Donalda Trumpa, izraelského premiéra Benjamina Netanjahua a viceprezidenta J. D. Vance hoří na náměstí Islámské revoluce. Jeho zapálení je součástí organizovaného protestu proti Spojeným státům a Izraeli.Foto: Reuters
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