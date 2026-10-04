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Zahraničí

Írán otevře Hormuz poté, co USA splní jeho podmínky, zní z Teheránu

ČTK
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Írán znovu otevře strategický Hormuzský průliv až poté, co Spojené státy splní jeho podmínky. Podle íránských médií to uvedl předseda íránského parlamentu Mohammad Bágher Ghálíbáf. Teherán zároveň podle ministra zahraničí Abbáse Arakčího odmítá řešení konfliktu s USA vojenskou cestou, varuje ale před silnější reakcí v případě dalšího amerického útoku. Informovaly o tom agentury AFP a Reuters.

Military training center for ordinary citizens at Haft-e Tir Square in central Tehran
Vojáci íránské armády ve výcvikovém středisku pro běžné občany na náměstí Haft-e Tír v centru Teheránu v Íránu, 3. října 2026. Foto: REUTERS – Majid Asgaripour
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„Neexistuje vojenské řešení ani řešení založené na nových sankcích,“ řekl Arakčí podle agentury AFP při setkání se zahraničními velvyslanci. Pokud si podle něj nepřátelé znovu zvolí cestu vojenské konfrontace, bude íránská odpověď „silnější než předtím“.

Ghálíbáf podle íránské agentury Nournews uvedl, že Washington už nemůže „získávat čas“. Írán v minulých týdnech spojoval znovuotevření průlivu mimo jiné se zrušením americké blokády a sankcí a s ukončením vojenských operací. Americký prezident Donald Trump rušení sankcí odmítl a uvedl, že se rozhoduje mezi dalšími jednáními a tvrdými údery na Írán.

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Hormuzský průliv mezi Íránem a Ománem je klíčovou trasou pro vývoz ropy a plynu ze zemí Perského zálivu. Jeho uzavření proto výrazně komplikuje mezinárodní obchod s energiemi. V neděli se ve Vídni scházejí členové Organizace zemí vyvážejících ropu (OPEC) a jejích spojenců v čele s Ruskem. Skupina označovaná OPEC+ se podle zdroje Reuters předběžně shoduje na zachování dosud plánovaného objemu produkce ropy na listopad.

Jednání mezi Teheránem a Washingtonem se podle dostupných informací dostala do slepé uličky. Írán v září prostřednictvím prostředníků předložil návrh, podle nějž by mohl průliv znovu otevřít během několika dnů po splnění stanovených podmínek. Spojené státy však k návrhu zaujaly odmítavý postoj.

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Íránské ministerstvo zahraničí v neděli podle Reuters uvedlo, že USA se ve svém posledním návrhu opět soustředí na íránský jaderný program, zatímco Teherán chce řešit boje a Hormuzský průliv. Írán již Spojeným státům na jejich návrh odpověděl, uvedl mluvčí úřadu.

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