Írán zřejmě přehodnotí rozsah možného útoku na Izrael. Na nátlak USA, píše Politico

Írán možná částečně přehodnocuje rozsah plánovaného útoku na Izrael v odvetě za zabití vůdce Hamásu Ismáíla Haníji v Teheránu, napsal ve středu večer server Politico s odvoláním na dva nejmenované americké představitele.

Administrativa prezidenta Joea Bidena podle nich v posledních dnech zapojila četné diplomatické kanály a přiměla své blízkovýchodní spojence naléhat na Teherán, aby si plány na odvetu rozmyslel. Írán byl mimo jiné varován, že masivní útok na Izrael by mohl vést k přímé vojenské konfrontaci mezi oběma zeměmi.

Írán je podle zdrojů serveru Politico vyzýván k přehodnocení rozsahu vojenské odvety mimo jiné proto, že se zdá čím dál pravděpodobnější, že šéfa politického křídla palestinského teroristického hnutí nezabil vzdušný raketový úder, jak se dříve uvádělo a jak dosud tvrdí Írán, nýbrž bomba nastražená v jeho pokoji po operaci tajných služeb. Při výbuchu navíc nezahynuli žádní íránští občané, připomínají Spojené státy Íránu skrze prostředníky. Izrael se k atentátu z 31. července nepřihlásil ani jej nekomentoval.

Teherán na názor Washingtonu čím dál více dbá, ačkoliv to zpočátku popíral, uvedli američtí představitelé, na něž odkazuje Politico. Dodali, že podle jejich názoru Írán i tak sáhne k odvetě, ta ale bude rozvážnější a nemusí přijít hned.

Íránská televizní stanice Iran International se sídlem v Londýně s odvoláním na své zdroje uvedla, že íránský prezident Masúd Pezeškján požádal nejvyššího duchovního vůdce Alího Chameneího, aby se vyhnul přímému útoku na Izrael, a varoval jej, že taková eskalace by mohla vyprovokovat Izrael k tvrdým odvetným úderům na íránskou infrastrukturu a energetické cíle, a způsobit tak ochromení ekonomiky země.

Pezeškján podle zdrojů, které hovořily pod podmínkou zachování anonymity, Chameneímu zároveň údajně řekl, že nechtěná otevřená válka by mohla také vážně ohrozit jeho úřad, prohloubit nespokojenost občanů s režimem a vést až k pádu íránské teokracie. Chameneí se pak na schůzce s novým prezidentem k ničemu nezavázal, dodaly zdroje stanice Iran International, která vysílá v perštině a íránská vláda ji dříve označila za teroristickou organizaci.

Izraelští představitelé mezitím čím dál více nabývají dojmu, že to nebude Írán, nýbrž na něj napojené libanonské šíitské hnutí Hizballáh, kdo v příštích dnech jako první povede rozsáhlý úder proti Izraeli. S odvoláním na dva informované zdroje to na svém webu napsal stanice CNN. Libanonské ozbrojené hnutí podle nich postupuje s přípravami na odvetu za zabití svého vojenského lídra Fuáda Šukra minulý týden v Bejrútu rychleji než Írán a mohlo by už v nejbližších dnech konat nezávisle na očekávané íránské odvetě.

Několik představitelů podle CNN uvedlo, že v Íránu je plánovaná odveta zjevně stále předmětem diskusí a debat. Jeden z amerických vojenských představitelů stanici řekl, že Teherán sice již provedl některé přípravné kroky k rozsáhlému útoku proti Izraeli, ale zdaleka ne všechny.

