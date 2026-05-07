Írán může nasadit „kamikadze“ delfíny. Bizarní spekulace má překvapivě reálný základ

Teherán údajně zvažuje nasazení sebevražedných delfínů k prolomení americké námořní blokády v Hormuzském průlivu. Přestože tvrzení působí téměř absurdně, spekulace o íránském vojenském programu pro delfíny sahají až do roku 2000, kdy měl Teherán získat zvířata vycvičená v Sovětském svazu. Mořské savce dodnes pro vojenské účely cvičí i americké námořnictvo.
Deník The Wall Street Journal minulý týden informoval, že Írán by ve snaze prolomit námořní blokádu Spojených států v Hormuzském průlivu mohl sáhnout i k dosud nevyužitým zbraním. Mezi zvažovanými možnostmi se objevilo mimo jiné také nasazení takzvaných „kamikadze“ delfínů.
„O těch kamikadze delfínech jsem neslyšel. To je něco jako žraloci s laserovými paprsky, ne?“ reagoval pobaveně šéf sboru náčelníků štábů generál Dan Caine během úterního brífinku v Pentagonu.
Ministr obrany Pete Hegseth následně uvedl, že může potvrdit, že Írán žádné podobné delfíny nemá. Zároveň však dodal, že nemůže potvrdit ani vyvrátit, zda „kamikadze“ delfíny disponují Spojené státy.
Přestože celá myšlenka zní téměř absurdně, zvěsti o neobvyklé íránské zbrani sahají až do roku 2000. BBC tehdy informovala, že Teherán koupil skupinu delfínů, kteří měli být součástí sovětského vojenského programu.
Zvířata údajně procházela výcvikem zaměřeným na útoky proti válečným lodím i nepřátelským potápěčům a měla být schopna nést miny explodující při kontaktu s cílem.
Jejich tehdejší trenér Boris Zhurid uvedl, že Írán vybudoval speciálně navržené oceanárium, kde měl na výcvik navázat. Podle CNN však nic nenasvědčuje tomu, že by v současnosti Teherán v podobném programu pokračoval. Zakoupení sovětští delfíni by navíc dnes byli pro aktivní službu už příliš staří.
Spojené státy cvičí delfíny už desítky let
Využívání mořských savců pro vojenské účely se však neobjevuje pouze ve spojitosti s Moskvou a Teheránem. Už od konce padesátých let provozuje vlastní program také americké námořnictvo. Delfíni a lachtani v něm však údajně nejsou cvičeni k ofenzivním operacím. Jejich hlavním úkolem je vyhledávání podvodních min a ochrana přístavů.
Podle amerického programu mají delfíni nejsofistikovanější sonar, jaký věda zná, přičemž ani nejmodernější podvodní drony se jejich schopnostem nevyrovnají.
„Delfíni i lachtani mají výborné vidění za špatných světelných podmínek a směrový sluch pod vodou, díky čemuž dokážou odhalovat a sledovat cíle i v temné nebo zakalené vodě,“ uvádí program na svém webu.
Delfín při detekční misi obvykle spolupracuje s dvou- až tříčlennou posádkou na malém člunu. Pokud zvíře objeví podezřelý objekt, signalizuje nález dotykem přední desky na lodi. Když nic nenajde, použije zadní signalizační desku.
V okolí nalezených min delfíni také vypouštějí bóje, které potápěčům usnadňují jejich lokalizaci a následné zneškodnění.
Ani americké námořnictvo však delfíny běžně nenasazuje přímo do aktivních bojových zón, jako je dnes Hormuzský průliv. Jsou nasazováni především po skončení bojových operací při odminování oblastí. V roce 2003 například pomáhali při hledání min u iráckého přístavu Umm Kasr po obsazení jižního Iráku americkými a koaličními silami.
