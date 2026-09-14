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Zahraničí

Írán chce podle Trumpa dohodu. Prezident zvažuje návrat USA k jednání

ČTK
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Americký prezident Donald Trump v podělí uvedl, že Írán chce uzavřít dohodu, ale že on sám rozhodne, zda se Spojené státy opět zapojí do jednání. Napsal to na své sociální síti Truth Social.

U.S. President Donald Trump signs executive orders at the White House in Washington
Americký prezident Donald Trump. Foto: REUTERS – Evelyn Hockstein
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"Írán, jakožto upadající stát, chce uzavřít dohodu – a to rychle a za každou cenu. Já rozhodnu, zda se USA rozhodnou do toho zapojit – a my jsme k této myšlence otevření," napsal Trump.

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Minulý týden Trump uvedl, že se domnívá, že válka Spojených států s Íránem skončí hned po listopadových volbách do Kongresu. Trumpova popularita ve Spojených státech podle průzkumů v poslední době klesla na nejnižší úroveň jeho politické kariéry.

Američané jsou frustrovaní kvůli válce s Íránem a rostoucím životním nákladům. Volby do Kongresu, které se konají v polovině prezidentova funkčního období, jsou považovány za celonárodní referendum o výkonu šéfa Bílého domu.

Válka v regionu začala americko-izraelskými údery na Írán na konci února. Teherán v reakci mimo jiné značně omezil námořní dopravu v Hormuzském průlivu, a to jak výhrůžkami, tak opakovanými útoky na tankery a nákladní lodě.

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V důsledku toho zdražila ropa na světových trzích, což se promítá i do ceny pohonných hmot. Spojené státy v dubnu zahájily námořní blokádu Íránu. Obě země v různých fázích konfliktu opakovaně vojensky zasahovaly proti lodím, které nerespektovaly jejich blokády.

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