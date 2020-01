NATO stojí za USA, tvrdí Stoltenberg. Írán by měl podle něj přestat eskalovat napětí

Vláda v Teheránu musí přestat s násilnostmi a eskalací napětí na Blízkém východě, řekl po pondělním mimořádném jednání velvyslanců členských zemí generální tajemník Severoatlantické aliance Jens Stoltenberg. NATO podle něj stojí jednotně za Spojenými státy, jejichž útok v pátek zabil íránského generála Kásema Solejmáního.

"Spojenci dnes jednotně vyzvali ke zdrženlivosti a snížení napětí. Nový konflikt by nebyl v ničím zájmu. Írán musí upustit od dalšího násilí a provokací," řekl Jens Stoltenberg novinářům po jednání zástupců zemí Severoatlantické aliance. Nyní pozastavenou výcvikovou misi v Iráku NATO podle Stoltenberga obnoví, až to bude situace umožňovat.

"Je to rozhodnutí USA. Není to rozhodnutí, k němuž by dospěla globální (protiteroristická) koalice nebo NATO," odpověděl Stoltenberg novinářům na dotaz, zda aliance či on sám podporuje zabití vůdce íránských jednotek Kuds.

Zdůraznil nicméně, že alianční země odsuzují íránské aktivity včetně podpory teroristických organizací vedoucí k destabilizaci regionu. Znepokojující je podle šéfa NATO i současná eskalace napětí ze strany Íránu včetně nedávného útoku na americký bezpilotní letoun.

Kvůli napjaté situaci okolo Íránu a násilnostem na Blízkém východě se mimořádně sejdou v pátek ministři zahraničí zemí Evropské unie. Jednání inicioval šéf unijní diplomacie Josep Borrell, který do Bruselu pozval íránského ministra zahraničí Mohammada Džaváda Zarífa. Podle diplomatů není vyloučeno, že se Zaríf jednání zúčastní, potvrzeno to ale není.

Po pátečním zabití íránského generála Kásema Solejmáního americkým dronem u bagdádského letiště zareagovalo NATO na zhoršenou bezpečnostní situaci přerušením výcviku místních ozbrojených sil. Stoltenberg v pondělí uvedl, že jej aliance obnoví ihned, jak to bezpečnostní situace dovolí.

Irácký parlament v neděli vyzval vládu, aby začala dělat kroky směřující k ukončení přítomnosti všech zahraničních vojáků v zemi.

Borrell dnes dal najevo "hlubokou lítost" nad tímto íránským záměrem. Již v neděli hovořil o situaci se Zarífem, kterého pozval do Bruselu. Borrell zároveň unijním ministrům poslal dopis, v němž informoval, že Írán podle Zarífa neusiluje o další eskalaci napětí.

USA musí spolupracovat na stažení vojáků, tvrdí Iráčané

Washington a Bagdád musejí spolupracovat, aby naplnily rozhodnutí iráckého parlamentu o stažení amerických vojáků z Iráku. Při pondělním setkání s americkým velvyslancem v Bagdádu to prohlásil irácký premiér Ádil Abdal Mahdí. Irácký parlament v neděli schválil usnesení, jímž pověřil vládu ukončit působení cizích vojáků na iráckém území.

Američanů mají v Iráku asi 5000 vojáků, kteří působě hlavně jako poradci a účastní se výcviku iráckých vojáků. Současná situace je podle Mahdího nebezpečná a může mít důsledky. "Irák dělá vše proto, aby předešel zhoršení a zabránil otevřené válce," uvádí se v iráckém prohlášení.

Americká armáda zabila v pátek v Bagdádu íránského generála Kásema Solejmáního a spolu s ním také člena velení iráckých milicí, které jsou začleněny do irácké armády. Irák hned po atentátu protestoval a označil operaci za narušení své suverenity. V neděli se mimořádně sešel irácký parlament a pověřil vládu, aby ukončila působení zahraničních vojáků v zemi.

Irácký premiér Ádil Abdal Mahdí v pondělí americkému velvyslanci Matthewu Tuellerovi řekl, že Bagdád stojí o vztahy se Spojenými státy založené na spolupráci, respektu a zachování svrchovanosti.

Americký prezident Donald Trump, který nařídil útok na Solejmáního, prohlásil, že pokud Irák donutí americké vojáky odejít, uvalí Washington na zemi sankce a bude požadovat kompenzaci za nákladnou vojenskou základnu, již USA v Iráku vybudovaly.

