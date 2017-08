Irák zakročil proti islamistům, kteří uprchli z Mosulu. Vyslal letectvo k městu Tall Afar

před 41 minutami

Irák zahájil nálety na západoirácké město Tall Afar, ve kterém jsou ještě radikálové z Islámského státu. Oznámil to v úterý mluvčí iráckého ministerstva obrany. Tall Afar leží asi 80 kilometrů západně od Mosulu, který armáda osvobodila v červenci. Irácká vláda tehdy oznámila, že příštím cílem bude právě Tall Afar, do kterého uprchli islamisté z osvobozených částí Iráku. Až skončí letecká operace, začne u města pozemní bitva. Do bojů chtějí podle předchozích informací zasáhnout i šíitské oddíly, z nichž některé se hlásí k Íránu. Před příchodem džihádistů měl Tall Afar asi 200 000 obyvatel, většina z nich byli šíité a etničtí Turkmeni.

