Irácký premiér po protestech rezignoval. Vlivný duchovní varuje před občanskou válkou

Člen vedení Ruské atletické federace (RusAF) Michail Butov odstoupil, protože ho znechutil poslední skandál kolem výškaře Danila Lysenka. Výměna v čele svazu ho neuspokojila, neboť nová předsedkyně Julia Tarasenková byla pravou rukou odstoupivšího předsedy Dmitrije Šljachtina, kterému Komise pro bezúhonnost atletiky (AIU) zastavila činnost kvůli porušení dopingových pravidel.

Rusové podle AIU padělali lékařské doklady, aby se vyhnuli trestu pro výškaře Danila Lysenka, jenž získal předloni v Londýně stříbro na mistrovství světa. Lysenko měl totiž pykat za nedodání informací o místě pobytu. AIU zastavila činnost pěti funkcionářům, Lysenkovi i jeho trenérovi Jevgeniji Zagorulkovi.

Butov, který do vyloučení Ruska v roce 2015 zastupoval svou zemi také ve světové federaci IAAF, dlouhodobě nesouhlasil s jednáním bývalého předsedy svazu. "Případ Lysenko byla poslední kapka. Říkali nám, že je všechno v pořádku, že žádný člen prezidia nebo funkcionář svazu do toho není zapletený, ale ve skutečnosti to vůbec nebylo dobré. Vyšlo najevo, že všechno bylo špatně," rozčiloval se v rozhovoru pro agenturu RIA Novosti.