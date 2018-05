Irácký premiér Abádí chce přepočítání volebních výsledků

před 46 minutami

Prokáže-li se, že elektronický volební systém v Iráku během voleb fungoval špatně, měly by být výsledky hlasování přepočítány v celém Iráku. Řekl to premiér Hajdar Abádí, jehož blok podle předběžných výsledků ve volbách skončil až na třetím místě. Iráčané hlasovali v sobotu. Z provincie Kirkúk byly hlášeny podvody a nefunkční volební zařízení. Podle Abádího by tam volební komise měla výsledky nechat sečíst ručně. Na problémy v Kirkúku a v sousední Sulajmáníji, kde žijí převážně Kurdové, upozornily kurdské opoziční strany. Volební komise tvrdila, že nově zavedený elektronický volební systém s identifikací podle biometrických znaků umožní rychlejší a přesnější sečtení hlasů.

autor: ČTK | před 46 minutami