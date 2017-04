před 13 minutami

Irácké provládní síly v středu získaly zpět kontrolu nad starověkým severoiráckým městem Hatra. Městskou pevnost, která je na seznamu světového kulturního dědictví UNESCO, ovládali radikálové z takzvaného Islámského státu (IS), kteří ji poničili. Uvedla to agentura AFP. K dobytí Hatry se přihlásily šíitské milice Hašíd Šábí, které podporuje Írán a které bojují po boku iráckých vojáků proti sunnitským ozbrojencům z IS. Osvobození města předcházela dvoudenní ofenziva, při které podle milicí zemřelo 61 islamistů.

