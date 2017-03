Iráčtí vojáci dobyli komplex vládních budov v Mosulu, zabili desítky radikálů

před 48 minutami

Ofenziva v západní části pokračuje a iráckým vládním jednotkám se v noci na úterý podařilo dostat z rukou radikálů komplex budov regionální vlády. Při útoku byly zabity desítky islamistů. Dobytí vládního komplexu otevírá cestu k postupu do historického centra, které už radikálové nejspíš také vyplenili a zničili. Následující fáze bude ale mnohem komplikovanější, neboť v hustě obydleném centru ztěžují boj jednak úzké uličky a také to, že tam stále zůstávají zřejmě desetitisíce civilistů. Irácké bezpečnostní síly dobyly i hlavní pobočku centrální banky, kterou IS používal k vynášení tvrdých trestů nad těmi, kdo se nechovali podle jejich extremistické ideologie. Mosul IS získal v roce 2014.

autor: ČTK