Iráčan podezřelý z vraždy čtrnáctileté Němky je asi starší, než tvrdily úřady. Hrozí mu vyšší trest

Wiesbaden (Německo) - Iráčan podezřelý z vraždy 14leté Němky židovského původu Susanny je pravděpodobně starší, než se úřady dosud domnívaly. Informovala o tom agentura DPA s tím, že mu v době činu už bylo 21 let. Mladému muži, kterého média identifikovala jako Alího Bašára, tak hrozí tvrdší postih.

Dosud se uvádělo, že podezřelému je 20 let. Vrchní státní zástupce v hesenské metropoli Wiesbadenu Oliver Kuhn ale v úterý řekl, že podle zatím nepotvrzených informací iráckého generálního konzulátu ve Frankfurtu nad Mohanem je o rok starší. Narodil se v březnu roku 1997, a nikoli v listopadu 1997, jak se německé úřady dosud domnívaly.

Pro podezřelého by to znamenalo, že nebude moci být souzen a odsouzen jako mladistvý.

Irácký uprchlík je podezřelý, že ve Wiesbadenu na konci května znásilnil a zavraždil 14letou dívku. Po následném útěku do Iráku a dopadení tamními úřady byl v sobotu za doprovodu německé policie eskortován zpět do Německa, kde se stejně jako v Iráku k vraždě dívky pocházející z Mohuče přiznal. Podle DPA však popřel, že by ji znásilnil. Nyní je ve Frankfurtu ve vyšetřovací vazbě.

Čtrnáctiletá Susanna F. zmizela 22. května. Ve středu našli policisté její tělo v těžko přístupném terénu v okrajové čtvrti Wiesbadenu. Minulý čtvrtek policie sdělila, že se dívka stala obětí sexuálního a násilného zločinu. Za hlavního podezřelého považuje Bašára, který jako žadatel o azyl žil v Německu i s rodinou od roku 2015.

Případ vyvolal na německé politické scéně ostrou debatu. Řada politiků varovala před populismem a paušálním obviňováním migrantů, podle dalších kauza vzbudila pochybnosti o práci německých úřadů.