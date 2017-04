Iráčan podezřelý z útoku v Dortmundu byl členem Islámského státu, potvrdila policie

AKTUALIZOVÁNO před 13 minutami

Němečtí vyšetřovatelé nemají zatím žádné důkazy, že by se podezřelý Iráčan podílel na úterním útoku na fotbalisty Dortmundu. Jsou ale přesvědčeni o tom, že byl v Iráku a posléze i v Německu napojen na teroristickou organizaci Islámský stát. Ve čtvrtek to uvedlo německé nejvyšší státní zastupitelství, které požádalo o vzetí 26letého muže do vazby.

Berlín - Iráčan zatčený kvůli úternímu útoku na fotbalisty Dortmundu byl podle německých vyšetřovatelů členem organizace Islámský stát (IS) v Iráku.

Ve čtvrtek o tom s odkazem na německou prokuraturu informovala agentura Reuters.

K IS se podle vyšetřovatelů Iráčan přidal nejpozději na konci roku 2014. Vedl podle nich jednotku asi o deseti lidech, která se podílela na zločinech jakou jsou únosy, vydírání nebo zabíjení.

Do Německa přicestoval přes Turecko na začátku roku 2016. Po celou dobu zůstal napojen na IS. Vyšetřovatelé přesto nedokáží potvrdit, že to byl právě on, kdo zaútočil na autobus s fotbalisty.

Podle německého časopisu Der Spiegel se ale podezřelý Iráčan nedávno po telefonu bavil o náloži. Před několika dny mu kdosi po telefonu, který odposlechly tajné služby, řekl větu: "Nálož je připravena".

Podle Spiegelu jsou podezřelí dva, kromě zmíněného Iráčana i osmadvacetiletý Němec. Ten se do hledáčku úřadů podle magazínu dostal kvůli tomu, že má deštník z hotelu, kde fotbalisté Dortmundu přebývali. Při středeční razii policie muže překvapila, když spal a v náruči třímal své dítě.

Spiegel ale uvedl, že důkazy proti ani jednomu z podezřelých nejsou zatím příliš silné.

Podivné dopisy

Vyšetřovatelé nadále zkoumají trojici dopisů, které kdosi nechal u místa činu. Požaduje v nich, aby spolková republika stáhla průzkumné letouny Tornado využívané v boji proti takzvanému Islámskému státu (IS) a aby uzavřela základnu amerických vojsk v západoněmeckém Ramsteinu.

V textu také stojí, že sportovci a další prominenti v Německu i v jiných "křižáckých zemích" jsou nyní na "listině smrti" Islámského státu.

Otázky vyvolává už samotný fakt, že takové psaní vůbec existuje. Neodpovídá to totiž dosavadním zkušenostem evropských bezpečnostních sil s Islámským státem, který se k útokům hlásí jiným způsobem. Zvláštní je i požadavek na stažení amerických vojsk z Ramsteinu, který se dosud ze strany IS neobjevil.

List Die Welt upozorňuje i na gramatickou stránku německy psaného textu, v němž se objevuje řada gramatických chyb třeba v psaní malých a velkých písmen. Složitější slova jsou naproti tomu psaná bezchybně.

Úřady i z těchto důvodů zatím nevylučují žádnou možnost. Mohlo jít o útok IS nebo osoby s organizací sympatizující. Prověřují se ale i možnosti útoku pravicových nebo levicových radikálů či extremistických výtržníků.

Autobus s fotbalisty bundesligového Dortmundu v úterý večer cestou na domácí zápas čtvrtfinále Ligy mistrů s Monakem poškodily tři exploze. Zranění ruky při nich utrpěl španělský obránce Marc Bartra, který byl převezen do nemocnice, kde se podrobil operaci. Zraněn byl i jeden z policistů, který autobus doprovázel.

autor: ČTK

