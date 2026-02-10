Přeskočit na obsah
Benative
10. 2. Mojmír
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Zahraničí

Ira, který se oženil v USA, už půl roku vězní Trumpovi agenti. Důvod neuvedli

Anastasija Antonova
Anastasija Antonova
Anastasija Antonova

Žije v USA už přes 20 let a jeho manželka je americkou občankou. Přesto je už téměř půl roku zadržován Úřadem pro imigraci a cla (ICE). Seamus Culleton, 45letý irský podnikatel s platným pracovním povolením, je ve vazbě již od 9. září 2025. Stěžuje si na nevyhovující podmínky, výrazně zhubl a trpí neléčenými zdravotními problémy. ICE se zatím k případu dál nevyjádřil.

Seamus Culleton zadržovaný ICE.
Seamus Culleton zadržovaný ICE.Foto: FB / Seamus Culleton
Reklama

Nejprve byl Culleton umístěn v detenčních zařízeních ICE poblíž Bostonu, následně přepraven do Buffala ve státě New York a poté přemístěn do zařízení v El Pasu v Texasu, kde se momentálně nachází. Informoval o tom v pondělí deník Irish Times.

Po prvním videohovoru s manželkou po pěti měsících popsal vážné nedostatky v péči i v podmínkách detenčního zařízení. Výrazně zhubl, přišel o vlasy a trpí neléčenými ranami a infekcemi. Hygiena je nedostatečná a o antibiotika prý marně žádá už čtyři týdny. Kvůli malým porcím jídla často soupeří s ostatními zadrženými o potravu.

Související

„Už více než čtyři a půl měsíce jsem zavřený v jednom chladném a vlhkém pokoji s více než 70 muži. Většinu dne jen ležím na posteli. Ven na čerstvý vzduch se téměř nedostanu. Toalety jsou špinavé a prostředí je plné úzkosti a deprese. Je to jako v koncentračním táboře, absolutní peklo,“ popsal Culleton.

Soudní proces a kauce

Podle jeho slov měl při zadržení v září u sebe platný řidičský průkaz státu Massachusetts i pracovní povolení získané v rámci žádosti o zelenou kartu podané v dubnu 2025. Odmítl podepsat dokument souhlasu s deportací a rozhodl se své zadržení napadnout s odkazem na manželství s americkou občankou a platné pracovní povolení.

Reklama
Reklama

Soud v listopadu schválil jeho propuštění na kauci ve výši čtyř tisíc dolarů, kterou složila manželka. Přesto ho z vazby nepustili. Po odvolání k federálnímu soudu agenti ICE tvrdili, že deportaci podepsal. Culleton to popřel s tím, že jeho podpisy musí být zfalšované, protože žije i podniká ve Spojených státech.

Irové v hledáčku CIA

Případ Seamuse Culletona přitom není ojedinělý. Počet zadržených irských občanů v USA během posledních let výrazně vzrostl. Například Cliona Wardová, která už dokonce měla zelenou kartu, byla zadržena na 17 dní kvůli více než 20 let starému záznamu v trestním rejstříku.

Jiný irský pracovník v technologickém sektoru byl zadržen asi na sto dní za překročení platnosti víza o tři dny –⁠⁠⁠⁠⁠⁠ přestože souhlasil s okamžitou deportací.

Irsko souběžně zaznamenalo výrazný nárůst případů, kdy se Irové obracejí na konzulární pomoc kvůli hrozbě deportace ze Spojených států, a to z 15 případů v roce 2024 na 65 v loňském roce. Ministerstvo zahraničí v Dublinu uvedlo, že je s aktuálním případem obeznámeno a poskytuje Culletonovi konzulární podporu, detaily jednotlivých případů však standardně nekomentuje.

Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
Trump
Trump
Trump

ŽIVĚČíňané vám zakážou hokej a já vám nedovolím otevřít most. Trump ostře vyjel po Kanadě

Prezident Spojených států Donald Trump pohrozil, že nepovolí otevření dokončovaného mostu mezi americkým Detroitem a městem Windsor v Kanadě. Jako důvody na své sociální síti Truth Social zmínil kanadské vlastnictví mostu, odmítání prodeje amerického alkoholu v kanadské provincii Ontario, kanadská cla na americké mléčné produkty a kanadská obchodní jednání s Čínou.

Šéf SPD Tomio Okamura. Foto z 12. 2. 2020.
Šéf SPD Tomio Okamura. Foto z 12. 2. 2020.
Šéf SPD Tomio Okamura. Foto z 12. 2. 2020.

ŽIVĚOpozice neprosadila ani popáté debatu o Okamurově sesazení z čela sněmovny

Opozice neprosadila ani popáté doplnění programu sněmovní schůze o projednání návrhu na sesazení předsedy SPD Tomia Okamury z čela dolní komory. Opoziční zástupci mu vyčítají zejména protiukrajinské výroky. Nynější předkladatelka návrhu Olga Richterová (Piráti) uvedla, že předseda Sněmovny má ztělesňovat respekt k ústavě a k demokratickým pravidlům.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama