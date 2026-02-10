Ira, který se oženil v USA, už půl roku vězní Trumpovi agenti. Důvod neuvedli

Žije v USA už přes 20 let a jeho manželka je americkou občankou. Přesto je už téměř půl roku zadržován Úřadem pro imigraci a cla (ICE). Seamus Culleton, 45letý irský podnikatel s platným pracovním povolením, je ve vazbě již od 9. září 2025. Stěžuje si na nevyhovující podmínky, výrazně zhubl a trpí neléčenými zdravotními problémy. ICE se zatím k případu dál nevyjádřil.
Nejprve byl Culleton umístěn v detenčních zařízeních ICE poblíž Bostonu, následně přepraven do Buffala ve státě New York a poté přemístěn do zařízení v El Pasu v Texasu, kde se momentálně nachází. Informoval o tom v pondělí deník Irish Times.
Po prvním videohovoru s manželkou po pěti měsících popsal vážné nedostatky v péči i v podmínkách detenčního zařízení. Výrazně zhubl, přišel o vlasy a trpí neléčenými ranami a infekcemi. Hygiena je nedostatečná a o antibiotika prý marně žádá už čtyři týdny. Kvůli malým porcím jídla často soupeří s ostatními zadrženými o potravu.
„Už více než čtyři a půl měsíce jsem zavřený v jednom chladném a vlhkém pokoji s více než 70 muži. Většinu dne jen ležím na posteli. Ven na čerstvý vzduch se téměř nedostanu. Toalety jsou špinavé a prostředí je plné úzkosti a deprese. Je to jako v koncentračním táboře, absolutní peklo,“ popsal Culleton.
Soudní proces a kauce
Podle jeho slov měl při zadržení v září u sebe platný řidičský průkaz státu Massachusetts i pracovní povolení získané v rámci žádosti o zelenou kartu podané v dubnu 2025. Odmítl podepsat dokument souhlasu s deportací a rozhodl se své zadržení napadnout s odkazem na manželství s americkou občankou a platné pracovní povolení.
Soud v listopadu schválil jeho propuštění na kauci ve výši čtyř tisíc dolarů, kterou složila manželka. Přesto ho z vazby nepustili. Po odvolání k federálnímu soudu agenti ICE tvrdili, že deportaci podepsal. Culleton to popřel s tím, že jeho podpisy musí být zfalšované, protože žije i podniká ve Spojených státech.
Irové v hledáčku CIA
Případ Seamuse Culletona přitom není ojedinělý. Počet zadržených irských občanů v USA během posledních let výrazně vzrostl. Například Cliona Wardová, která už dokonce měla zelenou kartu, byla zadržena na 17 dní kvůli více než 20 let starému záznamu v trestním rejstříku.
Jiný irský pracovník v technologickém sektoru byl zadržen asi na sto dní za překročení platnosti víza o tři dny – přestože souhlasil s okamžitou deportací.
Irsko souběžně zaznamenalo výrazný nárůst případů, kdy se Irové obracejí na konzulární pomoc kvůli hrozbě deportace ze Spojených států, a to z 15 případů v roce 2024 na 65 v loňském roce. Ministerstvo zahraničí v Dublinu uvedlo, že je s aktuálním případem obeznámeno a poskytuje Culletonovi konzulární podporu, detaily jednotlivých případů však standardně nekomentuje.
ŽIVĚČíňané vám zakážou hokej a já vám nedovolím otevřít most. Trump ostře vyjel po Kanadě
Prezident Spojených států Donald Trump pohrozil, že nepovolí otevření dokončovaného mostu mezi americkým Detroitem a městem Windsor v Kanadě. Jako důvody na své sociální síti Truth Social zmínil kanadské vlastnictví mostu, odmítání prodeje amerického alkoholu v kanadské provincii Ontario, kanadská cla na americké mléčné produkty a kanadská obchodní jednání s Čínou.
S Janou Brejchovou se bude moci veřejnost rozloučit 17. února v kině Lucerna
Poslední rozloučení s herečkou Janou Brejchovou pro veřejnost, organizované rodinou, se uskuteční 17. února v kině Lucerna v Praze. V úterý to sdělila dcera zesnulé herečky Tereza Brodská.
ŽIVĚOpozice neprosadila ani popáté debatu o Okamurově sesazení z čela sněmovny
Opozice neprosadila ani popáté doplnění programu sněmovní schůze o projednání návrhu na sesazení předsedy SPD Tomia Okamury z čela dolní komory. Opoziční zástupci mu vyčítají zejména protiukrajinské výroky. Nynější předkladatelka návrhu Olga Richterová (Piráti) uvedla, že předseda Sněmovny má ztělesňovat respekt k ústavě a k demokratickým pravidlům.
Šokující slova. Místo oslav se medailista do kamery přiznal k nevěře
Norský biatlonista Sturla Holm Laegreid bronzovou olympijskou medaili z dnešního vytrvalostního závodu v Anterselvě příliš neslavil. Místo toho se v přímém televizním přenosu přiznal k nevěře.
ŽIVĚ4. den OH: Skvělá zpráva. Sáblíková pojede pětku, i když má dutiny "úplně v háji"
Sledujte události a zajímavosti ze čtvrtého dne olympiády v Miláně a Cortině d'Ampezzo.