Zahraničí

Invaze nikdy není legitimní, je čas válku ukončit, vzkázal Macinka v OSN Rusku

ČTK

Rusko agresi proti Ukrajině ospravedlňuje bezpečnostními obavami, invaze ale nikdy není legitimní, prohlásil český ministr zahraničí Petr Macinka na mimořádném zasedání Valného shromáždění OSN k Ukrajině v den čtvrtého výročí ruské invaze.

Petr Macinka, ministr zahraničí, politik
Ministr zahraničních věcí Petr MacinkaFoto: Deml Ondřej
Šéf české diplomacie ve svém vystoupení oslovil nepřítomného ruského kolegu Sergeje Lavrova a vzkázal mu, že rakety nejsou argumentem a že považuje ruské raketové útoky za přiznání ruského selhání.

Uplynuly čtyři roky a je na čase válku konečně ukončit, prohlásil šéf české diplomacie. Podle Macinky největší síla globální mocnosti nespočívá ve schopnosti začít válku, ale ve schopnosti ji ukončit.

"Jak vypadá vaše vítězství? Kolik zničených měst je dost? Kolik zmařených životů je dost? Protože pokud vítězství nemá jasný konec, pak to není strategie. Je to cynický autopilot," prohlásil český ministr zahraničí na adresu Moskvy. Její válečný plán podle něj přežívá jen kvůli neschopnosti přiznat, že selhal.

"Pane Lavrove, velké národy dokážou přežít porážku. Nedokážou však přežít strategii, která nemá konec. Můžete zabrat území, ale nemůžete zabrat budoucnost," řekl rovněž český ministr. Rusko sice může dočasně kontrolovat území, ovládat narativ a šířit propagandu, ale čas podle Macinky vždy odhalí, kdo mluvil o bezpečnosti a kdo ji rozkládal.

Rusko podle něj není bezpečnější než před čtyřmi lety, nemá více partnerů, stability, ani důvěry. Je tedy legitimní se ptát, zda zvolená strategie Ruska skutečně vede k jeho bezpečnosti, poznamenal Macinka. Rovněž prohlásil, že Moskva jednoho dne bude muset odpovídat na otázku, proč válku zahájila.

Macinka uvedl, že se na Lavrova neobrací jako na protivníka. Ruského ministra zahraničí označil za člověka, který ví, že žádná velmoc nemůže vyhrát válku proti realitě. Svůj projev se český ministr podle svého vyjádření rozhodl pojmout jako promluvu k Rusku, protože na shromáždění prý nepřišel opakovat známé fráze o Ukrajině a její situaci.

Ministr zahraničí v závěru projevu poděkoval Ukrajině za předložení rezoluce Valnému shromáždění OSN a uvedl, že Česká republika ji v hlasování podpoří.

