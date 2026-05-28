Invaze na Kubu je na spadnutí. Trump čeká, zda na ostrově propukne chaos

Vláda amerického prezidenta Donalda Trumpa se připravuje na možný pád komunistické vlády na Kubě už letos v létě a připravila nové plány na vojenskou reakci pro případ, že na tomto karibském ostrově propukne chaos. Napsal to server Axios s odvoláním na nejmenované americké představitele.
Podle nich ale Trump zatím neschválil invazi na Kubu, preferuje mírovou změnu vedení země. Chce zatím dál vyvíjet tlak na Havanu ekonomickými sankcemi.
„Nejlépe to lze popsat jako akceleracionismus,“ uvedl jeden z vysoce postavených představitelů Trumpovy administrativy s odkazem na filozofii urychlování společenského kolapsu. „Ale ještě nechceme ten režim zničit. Má to určitý postup. Je to v etapách,“ uvedl.
Strategie má dát Trumpovi čas na mírová jednání s Íránem předtím, než se zaměří na Kubu. „Írán není vyřešen a prezident nikam nespěchá,“ řekl jiný zdroj z administrativy. Podle dalšího amerického představitele mají USA ve vztahu ke Kubě velkou škálu možností. „Obzvlášť pokud jde o sankce a jejich vynucování. Další jsou na cestě,“ uvedl.
USA pod vedením prezidenta Donalda Trumpa v posledních měsících vystupňovaly tlak vůči Kubě, kterou šéf Bílého domu označil za nepřátelský stát, jenž Washington ve svém sousedství nebude tolerovat.
Spojené státy se o změnu režimu v Havaně snaží už od 60. let minulého století, už tehdy uvalily na Kubu obchodní embargo. Sankce zesílil Trump a od letošního ledna uvalil na zemi embargo ropné. Po únosu venezuelského prezidenta Nicoláse Madura a jeho ženy na začátku ledna americkými silami do USA Trump pohrozil, že Kuba bude další na řadě. O vojenské invazi ale opakovaně řekl, že nebude nutná, protože režim se podle něj zhroutí sám kvůli ekonomické krizi. Ta trvá na Kubě už řadu let a letošní ropné embargo ji výrazně zhoršilo.
Na začátku května Trump uvalil sankce na společnosti obchodující s kubánským konglomerátem Gaesa. Akciovou společnost formálně spravuje armáda, ale fakticky ji ovládají příbuzní a věrní spojenci dlouholetého kubánského lídra Raúla Castra.
USA minulý týden obvinily Castra ze čtyřnásobné vraždy při sestřelení dvou letounů kubánskou armádou v únoru 1996, kdy byl Castro ministrem obrany. Nyní čtyřiadevadesátiletý Castro patří i bez politické funkce stále k nejmocnějším mužům v zemi.
Mohlo by vás také zajímat: Ředitel CIA John Ratcliffe jednal v Havaně s představiteli kubánského ministerstva vnitra.
Evropská komise udělila Temu pokutu 200 milionů eur, varuje před nebezpečným zbožím
Evropská komise ve čtvrtek uložila čínské společnosti Temu pokutu ve výši 200 milionů eur (4,9 miliardy Kč) za porušení nařízení o digitálních službách (DSA). Důkazy, které má komise k dispozici, naznačují, že spotřebitelé v EU se na platformě Temu s velkou pravděpodobností setkávají s nelegálním a nebezpečným zbožím. Společnost v reakci uvedla, že považuje pokutu za nepřiměřenou.
Zelenskyj je ve Švédsku. Čeká ho tam „dárek“: několik starších gripenů
Švédsko daruje Ukrajině jako součást pomoci napadené zemi 16 starších stíhacích letounů JAS 39 Gripen verze C/D a v první fázi prodá Kyjevu až 20 nových strojů v provedení E/F za 2,5 miliardy eur (61 miliard Kč). Ukrajina, bude nákup financovat ze schválené půjčky EU. Informovaly o tom ve čtvrtek tiskové agentury Reuters a AFP s odvoláním na úřad ukrajinského prezidenta a prohlášení švédské vlády.
Státní zástupkyně zrušila moje stíhání, napsal hejtman Půta
Trestní stíhání libereckého hejtmana Martina Půty (Starostové pro Liberecký kraj) z neoznámení trestného činu ve středu státní zástupkyně zrušila. Hejtman to ve čtvrtek oznámil na síti X. Policie Půtu stíhala kvůli tomu, že údajně dostal nabídku úplatku, který sice odmítl, ale policii to neoznámil. Obvinění hejtman od počátku odmítal, rozhodnutí státní zástupkyně vnímá jako zadostiučinění.
ŽIVĚ USA znovu zaútočily na Írán, Teherán v odvetě udeřil na americkou vojenskou základnu
Spojené státy oznámily, že provedly nové „obranné“ údery v jižním Íránu. Podle agentury AFP americký představitel ve středu večer řekl, že americká armáda sestřelila čtyři íránské drony a provedla letecké údery na pozemní základnu na jihu země. Íránské revoluční gardy uvedly, že v reakci na úder poblíž letiště Bandar Abbásu udeřily na americkou leteckou základnu. Vzdušné útoky hlásil Kuvajt.
ŽIVĚ Ukrajina ratifikovala 90miliardovou půjčku od EU, peníze půjdou na obranu
Ukrajinský parlament ve čtvrtek jasnou většinou hlasů ratifikoval dohodu s Evropskou unií o půjčce ve výši 90 miliard eur (2,2 bilionu Kč). Informovala o tom agentura Reuters. Peníze jsou rozdělené na roky 2026 a 2027 a první platbu slíbila Evropské unie poskytnout nejpozději na začátku června. Dvě třetiny půjdou na obranu před ruskou invazí, zbývající třetina na rozpočet k reformám a modernizaci.