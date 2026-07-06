Interpol: Při globálním zátahu proti obchodu s lidmi bylo zatčeno přes 1000 osob

Při globálním policejním zátahu proti obchodování s lidmi bylo zatčeno přes 1000 osob a identifikováno přes 2000 obětí. Informovala o tom dnes mezinárodní policejní organizace Interpol, která akci uskutečněnou v červnu na pěti kontinentech koordinovala. Podílelo se na ní 59 zemí, včetně Česka.
Policejní akce s názvem Operation Global Chain probíhala od 8. do 12. června a spojila orgány činné v trestním řízení ze států Afriky, Severní a Jižní Ameriky, Asie a Evropy. Jejím cílem bylo rozbít sítě obchodníků s lidmi zapojenými do sexuálního vykořisťování, nucených prací, kriminality a nuceného žebrání.
Celkem bylo podle Interpolu při mezinárodním zátahu zatčeno 1024 osob a identifikováno 2070 obětí.
"Obchodování s lidmi zůstává jednou z nejziskovějších a nejrozšířenějších forem organizovaného zločinu na světě, která generuje stovky miliard v nelegálních příjmech ročně," citoval v prohlášení Interpol svého šéfa Valdecyho Urquizu. Reakce policejních orgánů musí být podle něj globální, koordinovaná a neúnavná.
Během operace prováděli policisté, pohraničníci a specializované jednotky proti obchodování s lidmi kontroly na hraničních přechodech, letištích a dalších dopravních uzlech, jakož i na místech identifikovaných jako centra obchodování s lidmi.
Ačkoliv oběti pocházely z 45 zemí napříč světadíly, většina byla z Argentiny, Kolumbie, Venezuely a také z Moldavska a Nepálu. Mnohé z nich byly přes hranice přepravovány poté, co byly oklamány, donuceny nebo se staly terčem obchodníků s lidmi kvůli své zranitelné situaci, dodal Interpol.
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