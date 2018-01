Interpol: Do Itálie připlulo 50 Tunisanů s možnými vazbami na Islámský stát

AKTUALIZOVÁNO před 3 hodinami

Podle Interpolu se patrně mohou snažit dostat se dál do Evropy. Italská policie však informaci zpochybnila vyjádřením, že o příchodu bojovníků IS na lodích s migranty nejsou žádné důkazy.

Řím - Mezinárodní policejní organizace Interpol v listopadu loňského roku poskytla italskému ministerstvu vnitra seznam 50 lidí, kteří jsou údajně napojeni na takzvaný Islámský stát (IS) a kteří v předchozích měsících dorazili k italským břehům. Napsal to dnes web deníku The Guardian, který k seznamu získal přístup. Uvedení lidé se patrně mohou snažit dostat se dál do Evropy. Italská policie však informaci zpochybnila vyjádřením, že o příchodu bojovníků IS na lodích s migranty nejsou žádné důkazy.

The Guardian uvedl, že italská vláda dokument Interpolu následně rozeslala protiteroristickým orgánům po celé Evropě. Všechny uvedené osoby údajně byly tuniské národnosti a Interpol se domníval, že se z Itálie mohou pokusit o přesun do jiných evropských zemí. Jeden z podezřelých Tunisanů "už možná překročil italsko-francouzskou hranici na cestě do Gardu, departementu na jihovýchodě Francie", uvedla mezinárodní policejní organizace.

Itálie však odmítá, že na její půdu na lodích s migranty dorazilo 50 bojovníků IS, jak tvrdí Interpol. "Informace o příchodu 50 zahraničních bojovníků, kteří patří k ISIS a jsou připraveni páchat atentáty, nemá v ničem oporu," uvedlo ministerstvo vnitra. To prý po spolupráci s Tuniskem identifikovalo "nepatrný počet osob" vytipovaných tuniskou stranou, a ty následně vyhostilo. Ministerstvo použilo zkratku ISIS, kterou se samozvaný Islámský stát rovněž označoval.

V dokumentu Interpolu se nicméně podle britského deníku píše, že "na základě informací obdržených v rámci mezinárodní spolupráce jsou Tunisané napojeni na ISIS/DAIŠ" (rovněž zkratky pro IS - pozn. ČTK). K evropským břehům prý dorazili na neoznačených lodích. Podle evropského protiteroristického pracovníka citovaného listem The Guardian se tak mělo stát mezi loňským červencem a říjnem. Uvedení lidé prý připluli na Sicílii na rybářských člunech či jiných malých plavidlech, která pak zůstala na plážích.

Jedním z nejvyhledávanějších míst pro vylodění tuniských migrantů směřujících do Evropy se v poslední době stala pláž Torre Salsa u sicilského Agrigenta, píše The Guardian. Místní úřady těmto příchodům říkají "vylodění duchů" a odhadují, že takto na uvedené pláže od loňského léta dorazilo přes 3000 Tunisanů.

Na 5500 občanů Tuniska pak podle odhadů OSN v minulosti odcestovalo na území ovládané IS v Sýrii a v Iráku, aby za teroristickou organizaci bojovalo. To je víc, než z jakékoli jiné země. Vlády v Evropě se nyní po pádu chalífátu IS obávají, že bývalí bojovníci se budou pokoušet o páchání útoků jinde.