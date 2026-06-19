Internet žije úderem na Moskvu. Exploze „UFO“ zažehla lidovou tvořivost i spekulace

Záběry ohnivé apokalypsy nad Moskvou po rozsáhlém útoku ukrajinských dronů během posledních 24 hodin obletěly internet. Asi nejikoničtějším momentem se stala mohutná exploze v ropné rafinerii ve čtvrti Kapotňa, která utrhla poklop jednoho z rezervoárů. Událost okamžitě spustila vlnu lidové tvořivosti, ale i spekulací, že si víko odpálili sami Rusové.
Netrvalo dlouho a internet zaplavily historické paralely s francouzským císařem Napoleonem Bonapartem, kterému je připisováno vypálení Moskvy v roce 1812.
„Nějak to nakonec vždycky vyjde tak, že Moskvu zapálí lidé vysocí kolem 170 centimetrů,“ rýpnul si ukrajinský stand-up komik Anton Tymořenko. Narážel tím na výšku prezidenta Volodymyra Zelenského, který si mimochodem ještě před svou politickou kariérou střihl roli francouzského císaře v rusko-ukrajinské komedii Rževskij protiv Napoleona z roku 2012.
Do hledáčku kreativců se dostal i samotný ruský prezident Vladimir Putin, kterého autoři propojili s utrženým víkem v desítkách různých koláží.
V dalších kolážích lidé propojovali utržený poklop s uměním. Na sítích se tak objevily variace na slavný obraz Výkřik od Edvarda Muncha nebo na antické sochy.
Proti Rusku už nebojují jen ukrajinské drony, ale mezigalaktická legie Anunnaků, komentovali událost s nadsázkou další uživatelé ve spojitosti s tvarem rotujícího poklopu připomínajícím UFO.
Analytici spekulují o selhání ruské rakety
Mezi OSINT analytiky a ukrajinskými médii se na základě nově zveřejněných záběrů zároveň stále častěji objevují názory, že ropný rezervoár zasáhla sama ruská armáda.
Podle vojenského serveru Militarnyi či listu The New Voice of Ukraine je z videí patrné, jak se k nádrži těsně před explozí přibližuje raketa ruské protivzdušné obrany. Ta měla zjevně zlikvidovat ukrajinský dron, ale místo toho zasáhla právě rezervoár. Tyto informace však zatím nebyly oficiálně potvrzeny.
K celému útoku došlo jen zhruba 15 kilometrů od Kremlu a údery vyvolaly v metropoli značnou nervozitu. Telegramový kanál VČK-OGPU uvedl, že během náletů bylo mimo jiné preventivně uzavřeno Rudé náměstí a na věžích Kremlu byli rozmístěni kulometčíci.
Na koordinovaném úderu se podle dostupných informací podílely ukrajinské Síly bezpilotních systémů společně se Silami speciálních operací, tajnou službou SBU a vojenskou rozvědkou HUR. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj po útoku opětovně vyzval ruské obyvatelstvo, aby ukončilo válku.