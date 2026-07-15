Internet bouří: Zelenskyj spáchal závažný zločin!

Stalo se to během vojenské přehlídky v Paříži. Ukrajinský prezident, sedící mezi španělským premiérem Pedrem Sanchezem a komisařkou EU pro zahraniční politiku Katjou Kallasovou, se snaží napít vody. Volodymyr Zelenskyj se zamračeným výrazem chvíli zápasí s neodnímatelným víčkem a pak – ho utrhne! Video se stalo okamžitě hitem sociálních sítí.
„Spáchal závažný zločin, víčka se v EU nesmí utrhnout za žádnou cenu!“, píše jeden účet na síti X. „Skandální porušení evropské směrnice!“ tvrdí další. „Ukrajina si právě zablokovala přístup do EU!“ dodává další účet. „Zelenskyj kontra nejnovější evropská technologie,“ neodpustila si ironii ani nezávislá agentura NEXTA.
Všichni se strefují do směrnice Evropské unie o jednorázových plastech z roku 2019. Ta nařizuje výrobcům z ekologických důvodů obdařit lahve neodnímatelnými víčky, přičemž nijak nepostihuje ani neřeší chování koncového spotřebitele, pokud víčko z láhve úmyslně odtrhne. Stala se ale oblíbeným terčem kritiky a posměchu coby příklad snahy EU regulovat i naprosté maličkosti.
Efekt napevno uchycených víček pro životní prostředí navíc není úplně jednoznačný.
Je pravda, že volná plastová víčka patřila mezi pět nejčastějších odpadků nalézaných na evropských plážích a v oceánech. Kvůli své malé velikosti a nízké hmotnosti navíc propadávají dešťovou kanalizací do řek a moří, kde představují nebezpečí pro ptáky a mořské živočichy.
V recyklačních linkách víčka kvůli svým malým rozměrům na třídicích sítech pro změnu propadala mezi drobný, nerecyklovatelný odpad. Většina z nich tak často skončila ve spalovně nebo na skládce.
Jenže aby víčko drželo na lahvi a neulomilo se, museli výrobci navrhnout robustnější hrdla lahví a silnější plastová poutka. To vyžaduje v celoevropském měřítku spotřebu o 50 tisíc až 200 tisíc tun plastu ročně navíc oproti dřívějšku, spočítali analytici poradenské společnosti PricewaterhouseCoopers. Aby to firmy kompenzovaly, začaly vyrábět lahve s tenčími stěnami a kratším hrdlem, takže celková spotřeba plastů na jedné lahvi je dnes stejná nebo i nižší než dříve.
Sociologické průzkumy nicméně ukazují, že až 70 procent Evropanů tato víčka iritují při pití. To vede k tomu, že lidé víčka z lahví záměrně silou trhají. Při tomto procesu často dochází k tomu, že se utrhne nejen víčko samotné, ale drobné plastové otřepy (poutka) odpadnou zvlášť. Vzniká tak paradoxně ještě drobnější i mikroplastový odpad.