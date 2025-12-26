Indové tančící na Rudém náměstí. Ruskou ekonomiku mají „spasit“ statisíce migrantů

Tanec na Rudém náměstí či flirtování s ruskými dívkami. Sociální sítě zaplavila videa indických migrantů, kteří v Rusku hledají lepší život. Záběry ilustrují zemi poznamenanou demografickým úbytkem a nedostatkem pracovní síly, v níž se právě indičtí pracovníci mají stát klíčovým řešením rostoucí personální krize.
Rusko od začátku invaze na Ukrajinu přišlo o významnou část své ekonomicky aktivní populace. Část obyvatel odešla bojovat na frontu, jiní zase zemi opustili kvůli obavám před mobilizací či ekonomickými dopady války.
Situaci nepomohlo ani masové vyhošťování zahraničních dělníků z postsovětských středoasijských republik, vůči kterým se v zemi zvedla vlna nevole po loňském teroristickém útoku v moskevské koncertní hale Crocus City Hall, jehož pachatelé pocházeli z Tádžikistánu.
Rusko tak trpí nedostatkem pracovních sil a podle deníku The Moscow Times bude do roku 2030 potřebovat dalších deset milionů pracovníků. Letos proto tamní ministerstvo práce vymezilo kvótu pro 235 tisíc zaměstnanců ze zahraničí – z čehož téměř 72 tisíc vyhradilo pro držitele indického pasu.
Rusko jako nová Dubaj
Server IntelliNews dodává, že směrem k budoucnosti se objevily úvahy o udělení až jednoho milionu víz indickým občanům, což však ruské ministerstvo později označilo za nereálné.
Zvláštní zmocněnec prezidenta Vladimira Putina Boris Titov přesto uvedl, že nejméně 42 tisíc Indů by mělo v dohledné době zamířit do Moskvy a dalších měst po celé zemi.
„Indie by mohla Rusku pomoci s nedostatkem pracovních sil. Stejně tak byla například Dubaj vybudována převážně indickými dělníky, architekty a developery,“ řekl Titov s tím, že zájem ze strany Indů nadále roste.
Pracovní mobilita se stala jedním z hlavních témat i při prosincové návštěvě Vladimira Putina v Indii. Summit s premiérem Naréndrou Módím se tak výrazně lišil od předchozích setkání, jejichž hlavní osou byla především obranná spolupráce, což podtrhuje rostoucí význam pracovní migrace v rusko-indických vztazích.
Přišli za prací, skončili na frontě
Optimistické výhledy na pracovní příležitosti v Rusku a zlepšení finanční situace s sebou však nesou i své temné stránky. Řada Indů, kteří do země přijeli za prací či studiem, se totiž v minulosti stala obětí falešných náborových agentů a proti své vůli skončila v řadách ruské armády.
Deník The Independent například minulý týden informoval o případu dvou indických mužů, kteří do Ruska odcestovali na studentská víza a později byli zabiti na ukrajinské frontě.
Ze zveřejněných videí vyplynulo, že oba muži původně počítali s prací v nebojových civilních pozicích, například jako uklízeči či pomocné síly. Teprve později zjistili, že byli zařazeni do ruské armády. Podle IntelliNews bylo od začátku invaze v roce 2022 podobným způsobem naverbováno více než 200 indických občanů.
The Moscow Times zároveň upozorňuje, že Indové by se mohli stát terčem nacionalisticky naladěné ruské společnosti. Migranti čelící jazykovým bariérám a obtížné integraci se v zemi, kde je nacionalismus prosazován ze strany vlády, mohou snadno stát oběťmi xenofobních nálad, podobně jako pracovníci ze středoasijských zemí v uplynulém roce.
Kromě společenského napětí vyvolává otázky i ekonomická realita života v jedné z aktuálně nejvíce sankcionovaných zemí světa. I chudé postsovětské republiky totiž v poslední době varují své občany před budováním kariéry v Rusku právě kvůli nejistému budoucímu vývoji.
Součástí snahy Kremlu přilákat nové pracovníky se proto stala i největší ruská banka Sberbank, která se snaží indické migranty ujistit, že budou schopni bez větších komplikací převádět své výdělky zpět do Indie.