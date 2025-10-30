Z volebního taháku je noční můra. Obědy zdarma v Indonésii otrávily 15 tisíc dětí

JPPI vyzvala vládu, aby program pozastavila a připojila se k vlně kritiky, kterou program sklízí. Hlavními příčinami zdravotních problémů po konzumaci jídla ve školách je podle úřadů nevhodné skladování potravin a zpožděné dodání již uvařeného jídla. Prabowo ve středu vytvořil ministerský tým, v němž je i ministr zdravotnictví, aby zlepšil dohled nad tímto programem.
Poskytování jídel zdarma, které bude zemi stát celkem desítky miliard dolarů, bylo zahájeno letos v lednu. Šlo o hlavní bod předvolební kampaně bývalého generála Prabowa, který sliboval, že do roku 2029 se zdarma poskytované jídlo dostane k téměř 90 milionům dětí a těhotných žen z 283 milionů obyvatel země.
Do konce letošního roku mělo tento program začít využívat 83 milionů obyvatel. Podle aktualizovaných informací ale nebude tento počet vyšší než 70 milionů, a to kvůli nedostatku kuchyní, řekl agentuře Reuters šéf národní nutriční agentury Dadan Hindayana. Agentura program řídí.
Agentura ve středu informovala, že už instruovala zaměstnance kuchyní, aby zmenšili porce jídla, aby "zachovali jeho čerstvost a zabránili otravám", dodal Reuters.