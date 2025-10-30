Zahraničí

Z volebního taháku je noční můra. Obědy zdarma v Indonésii otrávily 15 tisíc dětí

ČTK ČTK
před 12 minutami
Indonéské úřady začaly znovu prověřovat program školních jídel zdarma. Tento týden se totiž přiotrávilo téměř 700 žáků ve dvou školách v provincii Yogyakarta. Program byl hlavním předvolebním slibem prezidenta Prabowa Subianta, ale podle údajů nevládní organizace JPPI už po konzumaci nekvalitního jídla od začátku letošního roku onemocnělo asi 15 tisíc dětí. Informovala o tom agentura Reuters.
ilustrační foto
ilustrační foto | Foto: Reuters

JPPI vyzvala vládu, aby program pozastavila a připojila se k vlně kritiky, kterou program sklízí. Hlavními příčinami zdravotních problémů po konzumaci jídla ve školách je podle úřadů nevhodné skladování potravin a zpožděné dodání již uvařeného jídla. Prabowo ve středu vytvořil ministerský tým, v němž je i ministr zdravotnictví, aby zlepšil dohled nad tímto programem.

Poskytování jídel zdarma, které bude zemi stát celkem desítky miliard dolarů, bylo zahájeno letos v lednu. Šlo o hlavní bod předvolební kampaně bývalého generála Prabowa, který sliboval, že do roku 2029 se zdarma poskytované jídlo dostane k téměř 90 milionům dětí a těhotných žen z 283 milionů obyvatel země.

Související

Oběd ve školní jídelně zabil 22 dětí. Byl v něm fosfor

Podvyživené děti v Indii

Do konce letošního roku mělo tento program začít využívat 83 milionů obyvatel. Podle aktualizovaných informací ale nebude tento počet vyšší než 70 milionů, a to kvůli nedostatku kuchyní, řekl agentuře Reuters šéf národní nutriční agentury Dadan Hindayana. Agentura program řídí.

Agentura ve středu informovala, že už instruovala zaměstnance kuchyní, aby zmenšili porce jídla, aby "zachovali jeho čerstvost a zabránili otravám", dodal Reuters.

 
Mohlo by vás zajímat

Afghánistán a Pákistán se dohodly na obnovení mírových rozhovorů v Istanbulu

Afghánistán a Pákistán se dohodly na obnovení mírových rozhovorů v Istanbulu

Výpadky pozornosti i paměti. Studie ukázala důsledky nedostatku spánku a únavy

Výpadky pozornosti i paměti. Studie ukázala důsledky nedostatku spánku a únavy

"Čína USA do pěti let dožene." Trump nařídil okamžité obnovení testů jaderných zbraní

"Čína USA do pěti let dožene." Trump nařídil okamžité obnovení testů jaderných zbraní

Jednání s Čínou? Dvanáct z deseti, hodnotí Trump. Schůzka přitom skončila předčasně

Jednání s Čínou? Dvanáct z deseti, hodnotí Trump. Schůzka přitom skončila předčasně
zahraničí Aktuálně.cz Obsah Indonésie oběd děti zdarma školní jídelna otrava

Právě se děje

před 1 minutou
Řidička tramvaje koukala do telefonu, nevšimla si mladíka na kolejích a usmýkala ho

Řidička tramvaje koukala do telefonu, nevšimla si mladíka na kolejích a usmýkala ho

Tramvaj muže zachytila a vláčela více než kilometr po plzeňské Koterovské třídě až k další zastávce.
před 5 minutami
Hayato na protestu proti bratru Tomiovi: "Nikdo v naší rodině SPD nevolí," říká
4:14

Hayato na protestu proti bratru Tomiovi: "Nikdo v naší rodině SPD nevolí," říká

"Můj bratr Tomio mnoho a mnoho let pustošil českou společnost, jel prokremelské dezinformace," sdělil Aktuálně.cz Hayato Okamura.
před 12 minutami
Z volebního taháku je noční můra. Obědy zdarma v Indonésii otrávily 15 tisíc dětí

Z volebního taháku je noční můra. Obědy zdarma v Indonésii otrávily 15 tisíc dětí

Hlavními příčinami zdravotních problémů po konzumaci jídla ve školách je podle úřadů nevhodné skladování potravin.
před 23 minutami
Afghánistán a Pákistán se dohodly na obnovení mírových rozhovorů v Istanbulu

Afghánistán a Pákistán se dohodly na obnovení mírových rozhovorů v Istanbulu

Islámábád ve středu oznámil, že jednání o trvalém příměří mezi oběma stranami v Istanbulu selhala.
před 24 minutami
Francouzská policie zatkla pět dalších osob v souvislosti s krádeží v Louvru

Francouzská policie zatkla pět dalších osob v souvislosti s krádeží v Louvru

Klenoty se stále nepodařilo najít. Podle pracovníků muzea bude obtížné restaurovat korunu císařovny Eugénie, které se zloději při útěku zbavili.
před 1 hodinou
Nejdřív si Paříž pochvaloval, teď si stěžuje. Alcaraz na konci sezony sklízí posměch

Nejdřív si Paříž pochvaloval, teď si stěžuje. Alcaraz na konci sezony sklízí posměch

Carlosi Alcarazovi zmrznul úsměv, když vypadl hned v prvním utkání posledního Masters sezony.
před 1 hodinou

„Mám jen jedny ruce.“ Bývalý hokejista Hanzal z NHL pouští sbírku motorek Jawa a BMW

„Mám jen jedny ruce.“ Bývalý hokejista Hanzal z NHL pouští sbírku motorek Jawa a BMW
Prohlédnout si 28 fotografií
Bývalý profesionální hokejista Martin Hanzal miluje motorky.
Pořádá fichtl cup v Českých Budějovicích, v minulosti závod i několikrát vyhrál. "Teď už máme tak velkou účast, že je to daleko těžší," směje se.
Další zprávy