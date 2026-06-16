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Zahraničí

Indonéské město Palu zasáhlo silné zemětřesení

ČTK

Zemětřesení o síle 6,7 stupně zasáhlo v úterý oblast u indonéského města Palu. Informuje o tom agentura AP, podle níž zatím nejsou zprávy o mrtvých či zraněných. Varování před tsunami podle agentury DPA úřady nevydaly.

Indonesia Earthquake
Pacienti evakuovaní před místní nemocnicí po zemětřesení v Palu ve Středním Sulawesi v Indonésii, úterý 16. června.Foto: CTK
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Ohnisko zemětřesení, po němž přišla řada následných otřesů, bylo v hloubce deseti kilometrů a jeho epicentrum zhruba 43 kilometrů východojihovýchodně od města Palu, které leží v provincii Střední Sulawesi.

Z města se zhruba 400 tisíc obyvateli jsou hlášeny škody na některých místech, nemocnice z bezpečnostních důvodů evakuovaly pacienty.

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Indonésií prochází několik zemských zlomů, a proto jsou zde zemětřesení i sopečná aktivita časté. Oblast u Palu zasáhlo velmi silné zemětřesení v září 2018. Jeho intenzita dosáhla 7,5 stupně a otřesy si tehdy vyžádaly přes 4000 životů.

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