Indonéské město Palu zasáhlo silné zemětřesení

Zemětřesení o síle 6,7 stupně zasáhlo v úterý oblast u indonéského města Palu. Informuje o tom agentura AP, podle níž zatím nejsou zprávy o mrtvých či zraněných. Varování před tsunami podle agentury DPA úřady nevydaly.
Ohnisko zemětřesení, po němž přišla řada následných otřesů, bylo v hloubce deseti kilometrů a jeho epicentrum zhruba 43 kilometrů východojihovýchodně od města Palu, které leží v provincii Střední Sulawesi.
Z města se zhruba 400 tisíc obyvateli jsou hlášeny škody na některých místech, nemocnice z bezpečnostních důvodů evakuovaly pacienty.
Indonésií prochází několik zemských zlomů, a proto jsou zde zemětřesení i sopečná aktivita časté. Oblast u Palu zasáhlo velmi silné zemětřesení v září 2018. Jeho intenzita dosáhla 7,5 stupně a otřesy si tehdy vyžádaly přes 4000 životů.
Mohlo by vás také zajímat: „Slyšeli jsme zvuky ze všech stran. Trvalo to dvě minuty,“ popisuje Turek z Diyarbakiru ničivé zemětřesení
Japonská centrální banka zvýšila úrok na jedno procento, nejvýše od roku 1995
Měnový výbor japonské centrální banky (BOJ) podle očekávání zvýšil na závěr svého dvoudenního zasedání základní úrokovou sazbu na jedno procento z 0,75 procenta. Banka tak reaguje na rostoucí riziko inflace způsobené vysokými cenami ropy a slabý jen. Uvedla to banka v úterní tiskové zprávě.
Burzovní debut SpaceX láme rekordy, firma získala o miliardy dolarů více, než čekala
Společnost SpaceX, kterou založil Elon Musk, získala z primární nabídky akcií (IPO) o více než deset miliard dolarů (208,2 miliardy korun) více, než se původně předpokládalo. Celkový výnos z nabídky tak činil 85,7 miliardy dolarů, firma původně uváděla, že získala 75 miliard. Nabídka SpaceX se stala největší primární nabídkou všech dob.
ŽIVĚ Masivní útok zasáhl i kyjevský klášter. „Zločin na křesťanské kultuře,“ zuří Zelenskyj
Pět záchranářů přišlo o život a pět dalších utrpělo zranění při ruských útocích na Charkov, oznámil ukrajinský ministr vnitra Ihor Klymenko. Hlavním terčem ruského útoku bylo podle ministra hlavní město Kyjev, kde si útok podle místních úřadů vyžádal čtyři mrtvé a více než dvě desítky raněných.
ŽIVĚ Trump potvrdil podpis dohody s Íránem, Hormuzský průliv je podle něj otevřen
Dohoda s Íránem je už podepsána, potvrdil americký prezident Donald Trump. Hormuzský průliv je podle něj otevřen. Doufá, že s Íránem budou mít USA dobré vztahy.
Uruguay místy drtila Saúdy, ale bere jen bod. Írán remizoval s Novým Zélandem
Fotbalisté Uruguaye začali skupinu H mistrovství světa nečekanou remízou 1:1 se Saúdskou Arábií. Outsider vedl od 41. minuty zásluhou Abdaliláha Amrího, po změně stran ale neodolal velkému tlaku a Maximiliano Araújo zařídil v Miami dělbu bodů. Ve skupině G remizoval Írán s Novým Zélandem 2:2.