Indie utratila miliardy za modernizaci vlaků, jejich bezpečnost ale pokulhává

Ačkoliv se počet železničních nehod v Indii v posledních letech snížil, jejich hlavní příčinou zůstává vykolejení vlaků, píše list The Guardian v souvislosti s páteční tragédií ve východoindickém státě Odiša, která si vyžádala téměř 300 mrtvých a stovky zraněných.

Vláda premiéra Naréndry Módího podle listu vynaložila miliardy na modernizaci železnic, hlavním problémem je však i nadále bezpečnost na tratích.

Žádný železniční systém na světě se nevyrovná indické dráze, píše britský deník na webu. Vlaky jsou v této zemi, kde žije 1,4 miliardy obyvatel, životně důležitým spojením. Denně přepraví přibližně 13 milionů cestujících za prací, rodinou a zábavou v soupravách, které se podle The Guardianu proplétají na zhruba 64 000 kilometrech tratí, což by stačilo na to, aby obepnuly celou Zemi.

Páteční srážka vlaků ve státě Odiša byla v Indii nejhorší v 21. století. Příčina nehody je stále v šetření, včetně otázky, zda k neštěstí vedla chyba v signalizaci.

Počet železničních nehod v Indii v posledních letech nicméně podle britského listu klesal: zatímco v mezi roky 2014 až 2015 se stalo 139 nehod, v letech 2019 až 2020 se jich odehrálo 55. Neobvyklejší zůstává vykolejení vlaků. Loni se však počet nehod zvýšil o 37 procent a ačkoliv si většina z nich nevyžádala oběti na životech, rostou obavy o bezpečnost, píše The Guardian.

Módího vláda utratila miliardy na modernizaci a vylepšení železnice, včetně plánu na její stoprocentní elektrifikaci do roku 2024, píše list. Dráhy podle něj také instalují systém, jenž má zabránit srážkám vlaků, ten ale zatím funguje jen na dvou procentech tratí. Úřady potvrdily, že tato technologie musí být ještě nainstalována na železniční trase na východě země, která je jedním z nejstarších a nejvytíženějších indických dopravních koridorů z hlediska počtu cestujících a vlaků přepravujících ropu a uhlí.

Rekordní finance

V poslední době úřady podle listu The Guardian vyčlenily rekordní finanční prostředky na modernizaci infrastruktury a bezpečnosti, přičemž zvláštní pozornost věnovaly budování nových moderních stanic a vysokorychlostních elektrických vlaků inspirovaných v Japonsku. V sobotu měl Módí slavnostně zahájit vysokorychlostní spojení mezi Bombají a státem Góa, které je vybavené systémem zabraňujícím srážkám. Po pátečním neštěstí úřady slavnost zrušily.

Podle odborníků se sice pozornost soustředí na nablýskané modernizační projekty, ale bezpečnost zůstává pro indické železnice největším problémem. Na tratích se objevuje stále větší počet vlaků, aby se uspokojila poptávka, nicméně počet zaměstnanců se nezvyšuje stejnou měrou, což vede k většímu tlaku na ně a v důsledku k většímu počtu lidských chyb, píše The Guardian, podle něhož se kvůli tomu také pomalu zavádějí bezpečnostní opatření.

Indické železnice tvrdí, že páteční nehoda neodráží hlubší problémy. "Tato otázka vyvstává proto, že nyní došlo k jedné nehodě. Když se ale podíváte na údaje, zjistíte, že už léta nedošlo k žádné větší nehodě," uvedlo ministerstvo železnic.