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Zahraničí

Indičtí záchranáři prohledávají zřícenou budovu, kde zahynulo nejméně šest osob

ČTK
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Indičtí záchranáři v pondělí pokračují v prohledávání pětipodlažní budovy v Dillí, která se v neděli zřítila. Neštěstí si podle indických úřadů vyžádalo šest obětí, další ale mohou být stále v sutinách, informovala agentura AFP.

Aftermath of a building collapsed in New Delhi
Členové záchranného týmu pracují na místě po zřícení budovy v indickém Novém Dillí 7. září 2026.Foto: REUTERS – Bhawika Chhabra
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Budova, v níž se nacházela zejména studentská ubytovna, se zřítila v hustě obydlené čtvrti Satja Nikétan na jihozápadě hlavního města. V této čtvrti stojí kampus univerzity v Dillí a je zde množství studentských ubytoven. Sousední dům byl evakuován kvůli obavám, že by se mohl také zřítit.

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Zatím není jasné, kolik osob mohlo zůstat pod troskami. V soukromé vysokoškolské ubytovně bydlelo asi 30 studentů, informoval v pondělí zpravodajský server Indian Express.

Podle serveru NDTV byla budova ještě před několika měsíci zchátralá, asi 50 let stará stavba, kterou zdevastovaly povětrnostní vlivy a zanedbaná údržba. Kolem této vratké, sotva stojící hromady cihel se nacházelo několik ubytoven, napsal NDTV.

Majitel budovy se rozhodl využít blízkosti univerzity, kde studují tisíce posluchačů, a proto strávil několik měsíců generální opravou. Letos v srpnu budova přivítala nájemníky, z nichž většinu tvořili studenti. Stavební práce ale nebyly dokončeny a v okamžiku, kdy se budova zřítila, v suterénu stále pracovali dělníci, dodal NDTV.

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V Indii často hrozí nebezpečí zhroucení budov především během monzunového období od června do září, kdy silné či dlouhotrvající deště mohou narušit stárnoucí konstrukce. Zvláště ve velkých městech mnohdy stojí načerno postavené budovy, které často obývají dělníci přicházející za prací nebo právě studenti. Loni při zřícení obytného domu v Dillí zahynulo nejméně 11 lidí.

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