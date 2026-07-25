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Zahraničí

Indický ministr školství rezignoval, Švábí lidová strana oznámila konec protestů

ČTK

Indický ministr školství Dharmendra Pradhán rezignoval. Čelil kritice kvůli květnovému skandálu s uniklými otázkami z testů. Krátce po oznámení jeho rezignace protestní hnutí Švábí lidová strana (CJP) uvedlo, že končí s demonstracemi, které v zemi pořádalo od začátku týdne.

FILE PHOTO: India's Oil Minister Pradhan speaks during an interview with Reuters in New Delhi
Indický ministr školství Dharmendra PradhánFoto: REUTERS – Anindito Mukherjee
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„Premiérovi (Naréndrovi Módímu) jsem poslal rezignační dopis,“ napsal Pradhán na sociální síti X.

Satirické politické hnutí CJP vedené mladými lidmi vzniklo v květnu poté, co unikly testy z celostátních přijímacích zkoušek na lékařské fakulty. To postihlo přes dva miliony studentů, kteří museli náročné zkoušky absolvovat podruhé.

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Zástupci hnutí, kterému se dostává široké podpory na sociálních sítích, žádali také celkové změny v indickém vzdělávacím systému. Tento týden protesty v Dillí zesílily a začaly se šířit do dalších částí země. Policisté před několika dny proti protestujícím, kteří se snažili jít k parlamentu, použili slzný plyn a obušky.

„Všechny naše požadavky byly přijaty, a tak žádáme protestující, aby se stáhli a v poklidu se vrátili domů,“ uvedla podle agentury AFP Švábí lidová strana a Pradhánovu rezignaci označila za triumf demokracie. Tisíce stoupenců CJP informaci o odchodu ministra uvítaly jásotem.

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Ministr rezignaci oznámil krátce před třetím kolem jednání mezi zástupci CJP a představiteli vlády. Podle jednoho z mluvčích CJP na něm vláda souhlasila s požadavkem, že proti účastníkům protestů nebude vedeno trestní stíhání. Pozitivně prý reagovala i na požadavek, aby rodiny uchazečů o studium, kteří kvůli skandálu s uniklými otázkami z testů spáchali sebevraždu, dostaly odškodnění, napsala agentura DPA.

Podpora hnutí CJP podle odborníků odráží frustraci mladých lidí v Indii z vysoké nezaměstnanosti. Impulzem k jeho vzniku byla slova soudce nejvyššího soudu, který některé nezaměstnané mladé lidi přirovnal ke švábům.

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