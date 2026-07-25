Indický ministr školství rezignoval, Švábí lidová strana oznámila konec protestů

Indický ministr školství Dharmendra Pradhán rezignoval. Čelil kritice kvůli květnovému skandálu s uniklými otázkami z testů. Krátce po oznámení jeho rezignace protestní hnutí Švábí lidová strana (CJP) uvedlo, že končí s demonstracemi, které v zemi pořádalo od začátku týdne.
„Premiérovi (Naréndrovi Módímu) jsem poslal rezignační dopis,“ napsal Pradhán na sociální síti X.
Satirické politické hnutí CJP vedené mladými lidmi vzniklo v květnu poté, co unikly testy z celostátních přijímacích zkoušek na lékařské fakulty. To postihlo přes dva miliony studentů, kteří museli náročné zkoušky absolvovat podruhé.
Zástupci hnutí, kterému se dostává široké podpory na sociálních sítích, žádali také celkové změny v indickém vzdělávacím systému. Tento týden protesty v Dillí zesílily a začaly se šířit do dalších částí země. Policisté před několika dny proti protestujícím, kteří se snažili jít k parlamentu, použili slzný plyn a obušky.
„Všechny naše požadavky byly přijaty, a tak žádáme protestující, aby se stáhli a v poklidu se vrátili domů,“ uvedla podle agentury AFP Švábí lidová strana a Pradhánovu rezignaci označila za triumf demokracie. Tisíce stoupenců CJP informaci o odchodu ministra uvítaly jásotem.
Ministr rezignaci oznámil krátce před třetím kolem jednání mezi zástupci CJP a představiteli vlády. Podle jednoho z mluvčích CJP na něm vláda souhlasila s požadavkem, že proti účastníkům protestů nebude vedeno trestní stíhání. Pozitivně prý reagovala i na požadavek, aby rodiny uchazečů o studium, kteří kvůli skandálu s uniklými otázkami z testů spáchali sebevraždu, dostaly odškodnění, napsala agentura DPA.
Podpora hnutí CJP podle odborníků odráží frustraci mladých lidí v Indii z vysoké nezaměstnanosti. Impulzem k jeho vzniku byla slova soudce nejvyššího soudu, který některé nezaměstnané mladé lidi přirovnal ke švábům.
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