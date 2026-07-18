Indická firma úspěšně vyslala na oběžnou dráhu první domácí orbitální raketu

Indický vesmírný start-up Skyroot Aerospace v sobotu úspěšně vypustil na oběžnou dráhu raketu Vikram-1. Je to první orbitální raketa vyvinutá soukromým subjektem v Indii a její vypuštění představuje významný krok v úsilí země získat větší podíl na rychle rostoucím trhu komerčních kosmických startů, napsala agentura Reuters.
Úspěšný start podle firmy znamená, že se Indie stala třetí zemí na světě, kde soukromá společnost dokázala vyvinout a vypustit raketu schopnou dopravit náklad na oběžnou dráhu Země.
Orbitální mise nese název Aagaman, což v sanskrtu znamená příchod. Má ověřit fungování důležitých systémů rakety, včetně pohonu, navigace, řízení letu a telemetrie, a získat data potřebná pro budoucí komerční lety.
Při své první orbitální misi Vikram-1 vynesla na oběžnou dráhu šest nákladů. Patří mezi ně vědecká zařízení, například robotické rameno určené k odstraňování vesmírného odpadu, kamera pro pozorování Země nebo satelity včetně jednoho od německé společnosti. Součástí nákladu byly také dva symbolické předměty, které vzbudily v Indii velkou pozornost, a to lotos z laboratorně vyrobených diamantů a malá zlatá raketa s mikroskopickými sochami tří významných indických vědců.
Společnost Skyroot Aerospace označila let za velký úspěch a dodala, že před zahájením pravidelných komerčních letů plánuje uskutečnit ještě několik zkušebních misí.
Firma Skyroot byla založena v roce 2018. Patří k nové generaci indických vesmírných start-upů, kterým se po liberalizaci tohoto odvětví podařilo přilákat zájem globálních investorů. Na začátku roku se stala první vesmírnou firmou v zemi, jejíž tržní hodnota dosáhla jedné miliardy USD (21,2 miliardy Kč).
Indická mise se uskutečnila v době sílící konkurence na globálním trhu zaměřeném na vynášení malých satelitů, kde se vesmírné start-upy snaží konkurovat zavedeným hráčům v čele se společností SpaceX miliardáře Elona Muska. Státy v Evropě a Asii proto stále více podporují vlastní vesmírné společnosti, aby nebyly závislé na zahraničních dodavatelích a měly vlastní přístup do vesmíru pro komerční i obranné účely.
Raketa Vikram-1 měří přibližně 22 metrů a je navržena k vynášení nákladů o hmotnosti až 350 kilogramů na nízkou oběžnou dráhu Země. Je vybavena třemi stupni na tuhé palivo a modulem pro úpravu oběžné dráhy poháněným motorem na kapalné palivo, který byl vyrobený pomocí 3D tisku. Podle společnosti Skyroot Aerospace byly tyto technologie v Indii při kosmickém startu použity poprvé.
Indie otevřela svůj vesmírný sektor soukromým investicím v roce 2020 a umožnila start-upům vyvíjet rakety, satelity a poskytovat služby spojené s jejich vypouštěním. Tyto činnosti po desetiletí zajišťovala především státní Indická organizace pro vesmírný výzkum (ISRO). Vláda chce zvýšit hodnotu domácího vesmírného sektoru do roku 2033 na 44 miliard USD ze současných přibližně osmi miliard USD. Sází na to, že soukromé firmy pomohou Indii prosadit se na trhu ovládaném především společnostmi ze Spojených států, Evropy a Číny.
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