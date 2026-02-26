Incident v Malmö. K francouzské letadlové lodi se blížil ruský dron, zablokovali ho

K francouzské letadlové lodi Charles de Gaulle se ve středu u přístavu ve švédském Malmö přiblížil ruský dron, informovala švédská veřejnoprávní televize SVT. Signál bezpilotního letounu zablokovala švédská armáda.
Mluvčí francouzského generálního štábu nespecifikoval, komu dron patřil. Uvedl, že švédský systém zablokoval bezpilotní letoun ve vzdálenosti sedmi námořních mil (asi 12 kilometrů) od lodi Charles de Gaulle. "Švédský systém zafungoval perfektně a nenarušil provoz na palubě," řekl mluvčí. Vysvětlil, že loď je vybavená vlastními ochrannými systémy, ale když vpluje do výsostných vod spojenecké země, přechází pod její ochranu, píše agentura AFP.
Podle švédské SVT byl dron vypuštěn z nedaleké ruské lodi a mířil směrem k letadlové lodi, ale zpozorovala ho švédská armáda. Není jasné, zda se po narušení signálu vrátil na ruské plavidlo nebo se zřítil do moře.
Charles de Gaulle, vlajková loď francouzského námořnictva, má jaderný pohon a kapacitu pro posádku čítající přibližně 2000 členů a pro až 30 bojových letounů.
Ve švédských vodách má plavidlo zůstat ještě několik dnů, pak se připojí ke cvičení v rámci NATO.
AFP uvádí, že jde o další z incidentů, kdy se nad letišti a vojenskými nebo průmyslovými objekty v Evropě objevují drony. Evropští politici z nich často obviňují Rusko. Loni v prosinci francouzská armáda nasadila rušičky proti několika dronům, které přeletěly nad přísně střeženou základnou, na níž jsou umístěny ponorky s balistickými střelami.
ŽIVĚNeobvyklý krok USA: Radu bezpečnosti OSN povede první dáma
Americká první dáma Melania Trumpová bude v pondělí předsedat schůzce Rady bezpečnosti OSN, oznámil podle agentury Reuters Bílý dům. Spojené státy totiž přebírají měsíční rotující předsednictví. Trumpová chce na jednání zdůraznit význam vzdělání jako cesty k posílení tolerance a udržení světového míru. Podle její kanceláře půjde o historicky první případ, kdy první dáma USA takové jednání povede.
„Nevzpomínám si, že bych se s Epsteinem setkala. Ptejte se Trumpa,“ řekla Clintonová
Bývalá americká ministryně zahraničí Hillary Clintonová výboru americké Sněmovny reprezentantů pro dohled sdělila, že nemá žádné informace o trestné činnosti sexuálního delikventa Jeffreyho Epsteina. Nevzpomíná si, že by se s ním kdy setkala.
ŽIVĚPlzeň - Panathinaikos 0:1. Krásná akce posílá hosty do vedení, Viktoria šanci spálila
Sledujte online přenos z odvetného utkání prvního kola play off fotbalové Evropské ligy mezi Viktorií Plzeň a Panathinaikosem Atény.
Česko další padouch NATO, píše Politico. Armádními škrty riskuje Babiš Trumpův hněv
Podle serveru Politico se Česko může stát „padouchem“ NATO, a to kvůli plánovanému snížení výdajů na obranu pod hranici 2 % HDP. Návrh státního rozpočtu Babišovy vlády na letošní rok počítá v resortu obrany se škrty kolem 900 milionů eur, alespoň v porovnání s návrhem rozpočtu, který předkládala ještě předchozí Fialova vláda.
Armáda ho dopadla díky milence. Zastaví jeho smrt spirálu násilí? Politolog varuje
Z pěstitele avokáda se vypracoval na nejmocnějšího drogového bosse Mexika. Armáda ho dopadla díky schůzce s milenkou. Jeho smrt ale nic nezmění. „Je strašně uspokojující vidět, jak ty záporáky někdo chytá nebo zabíjí. Ale on je vždycky někdo nahradí, protože ten byznys je prostě strašně výhodný,“ popisuje dopadení „El Mencha“ Jaroslav Bílek z Fakulty sociálních věd UK.