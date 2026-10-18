Incident na základně v Kanadě si prý vyžádal sedm mrtvých. Úřady ale neřekly, co se stalo

Incident na vojenské základně v kanadské provincii Alberta si vyžádal mrtvé a raněné a způsobil rozsáhlý požár. Oznámil to v sobotu podle agentury AP kanadský ministr obrany David McGuinty. Kanadská stanice CBC v neděli s odkazem na své zdroje uvedla, že zemřelo nejméně sedm lidí. Úřady žádné konkrétní číslo zatím nesdělily.
„S lítostí oznamuji, že v důsledku incidentu na základně došlo k úmrtím i zraněním,“ řekl ministr McGuinty. Neuvedl počty obětí ani další podrobnosti. Sdělil, že do vyšetřování je zapojena kanadská jízdní policie, a situaci popsal jako „velmi, velmi dynamickou a choulostivou“. Dodal, že úřady stále zjišťují, co se přesně stalo.
Ministr uvedl, že kanadské ozbrojené síly koordinují zásah s federálními, provinčními i místními úřady. Nedaleké město Wainwright poskytuje podporu prostřednictvím nemocničních kapacit a hasičských jednotek.
Podle stanice CBC byl na místě vysoký počet zraněných, kteří zahltili okolní zdravotnická zařízení. Podle CBC v armádním středisko obvykle pracuje na 700 vojáků a 300 civilistů. Při výcviku se tam používá i ostrá munice.
„Na základně CFB Wainwright v Albertě došlo k vážnému incidentu, který vyvolal rozsáhlý požár,“ napsal předtím také premiér Mark Carney na síti X. „V myšlenkách jsme se všemi statečnými ženami a muži, kterých se to týká,“ dodal.
Premiérka Alberty Danielle Smithová označila požár za „závažný a tragický“ s tím, že zasáhl mnoho příslušníků armády.
Dotyčná základna se nachází poblíž města Wainwright v Albertě, které leží asi 180 kilometrů jihovýchodně od Edmontonu.
Místní úřady uvedly, že požár v sobotu překročil hranice základny a kvůli silnému větru se rychle šíří. Na místě zasahovali hasiči z různých oblastí, příkaz k evakuaci zatím vydán nebyl.
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