Impeachment je podvod, politická hra demokratů, řekl Trump před odletem z Davosu

Americký prezident Donald Trump považuje impeachmentový proces, kterému čelí, za umělý výtvor demokratů. Rozhodování ale nechává plně na Senátu amerického Kongresu. Šéf Bílého domu to ve středu prohlásil před odletem z Davosu, kde se účastnil zasedání Světového ekonomického fóra (WEF).

"Je to habaďůra, není to vůbec případ, je to podvod," řekl Trump s tím, že impeachment je politickou hrou a že celý proces jen škodí Americe.

Trump ještě před začátkem procesu po Senátu chtěl, aby žalobu rychle odmítl. Nyní řekl, že by raději upřednostnil delší řízení s předvoláním svědků, a to včetně někdejšího bezpečnostního poradce Bílého domu Johna Boltona, ačkoli uznává, že by taková výpověď byla kvůli národní bezpečnosti problematická.

Prezident dále prohlásil, že by se sám chtěl procesu v Senátu zúčastnit. "Ale právníci by s tím mohli mít problém," dodal.

Trumpa v Senátu zastupuje právní tým v čele s právním poradcem Bílého domu Patem Cipollonem a prezidentovým právníkem Jayem Sekulowem. S úterním výkonem svých zástupců, kdy republikánští senátoři odmítli prakticky všechny požadavky demokratů k organizaci procesu, je Trump spokojen. "Myslím, že náš tým odvedl dobrou práci," řekl prezident.

Demokraty ovládaná Sněmovna reprezentantů vznesla vůči Trumpovi ústavní žalobu, ve které ho viní, že se snažil přinutit ukrajinské vedení, aby mu pomohlo v politické kampani před listopadovými prezidentskými volbami. Kyjev měl dodat "špínu" na bývalého demokratického viceprezidenta Joea Bidena, který je považován za hlavního Trumpova volebního soka. Proces nyní vede Senát kontrolovaný republikány a všeobecně se očekává, že horní komora prezidenta obvinění zbaví.