Při rozsáhlém zásahu imigračních agentů v Minneapolisu na severu Spojených států ve středu zemřela žena. Zastřelil ji jeden z příslušníků Úřadu pro imigraci a cla (ICE) poté, co se prý pokusila zasahující přejet autem. Ministerstvo vnitřní bezpečnosti tvrdí, že agent střílel v sebeobraně.
„Příslušník ICE, který měl obavy o svůj život, životy svých kolegů z řad bezpečnostních složek a o bezpečnost veřejnosti, vypálil obranné výstřely,“ uvedla na X mluvčí ministerstva Tricia McLaughlinová.
Na záběrech na sociálních sítích je vidět bílé havarované osobní auto v rezidenční čtvrti a lidi, kteří pokřikují na policii a agenty ICE a dohadují se s nimi. „Ostuda, ostuda, ostuda“ nebo „ICE pryč z Minnesoty“ – pokřikovali na ně podle AP.
Agentura napsala, že střelba je dramatickou eskalací nejnovější série protiimigračních zásahů ve velkých amerických městech z nařízení prezidenta Donalda Trumpa.
Starosta Minneapolis Jacob Frey po střelbě vyjádřil přesvědčení, že imigrační agenti způsobují chaos. Vyjádřil také požadavek, aby okamžitě opustili město i stát Minnesota.
Bílý dům od Venezuely chce, aby omezila své vztahy s Čínou, Ruskem, Íránem a Kubou, a to včetně ekonomických. Vláda Donalda Trumpa podle zdrojů stanice ABC News sdělila prozatímní venezuelské prezidentce Delcy Rodríguezové, že její země musí splnit americké požadavky, než jí bude povoleno produkovat další ropu. Venezuelskou ropu mezitím budou USA prodávat na mezinárodních trzích.
Ukrajinští a američtí zástupci mají ve Francii na programu další jednání. Očekává se, že se budou zabývat nejobtížnějšími otázkami - územími a Záporožskou jadernou elektrárnou. Na síti X to ve středu uvedl ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. "Mír musí být důstojný. A to závisí na partnerech - na tom, zda zajistí skutečnou připravenost Ruska ukončit válku," dodal Zelenskyj.
Venezuela se pyšnila údajně efektivní obranou. Ruské systémy protivzdušné obrany Buk měly ochránit prezidenta Nicoláse Madura, místo toho ale selhaly na plné čáře. Američané je vyřadili ještě předtím, než stačily vypálit jedinou raketu. To představuje špatnou zprávu nejen pro Rusko.
Prezident Petr Pavel odmítá jmenovat poslance Motoristů Filipa Turka ministrem životního prostředí. Po středečním novoročním obědě s hlavou státu to oznámil premiér Andrej Babiš (ANO). Předseda Motoristů Petr Macinka vyloučil, že by strana kvůli tomu opustila vládu. Řekl to při příchodu na večerní jednání poslaneckého klubu Motoristů. Kompetenční žalobu nicméně Macinka ani Babiš nezvažuje.
V jihofrancouzském Saint-Tropez začal ve středu 7. ledna po 11:00 SEČ pohřeb francouzské filmové ikony a ochránkyně práv zvířat Brigitte Bardotové, která zemřela 28. prosince ve věku 91 let. Její manžel Bernard d’Ormale v úterý podle magazínu Paris Match za příčinu úmrtí označil rakovinu.