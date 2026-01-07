Přeskočit na obsah
Benative
7. 1. Vilma
Zahraničí

Imigrační agent v Minneapolisu zastřelil ženu, údajně se je snažila přejet

ČTK

Při rozsáhlém zásahu imigračních agentů v Minneapolisu na severu Spojených států ve středu zemřela žena. Zastřelil ji jeden z příslušníků Úřadu pro imigraci a cla (ICE) poté, co se prý pokusila zasahující přejet autem. Ministerstvo vnitřní bezpečnosti tvrdí, že agent střílel v sebeobraně.

Maskovaní členové pohraniční stráže během středečního zásahu Úřadu pro imigraci a cla (ICE) v Minneapolisu, při níž byla zastřelena žena, která údajně najížděla do agentů nahánějících přistěhovalce.
„Příslušník ICE, který měl obavy o svůj život, životy svých kolegů z řad bezpečnostních složek a o bezpečnost veřejnosti, vypálil obranné výstřely,“ uvedla na X mluvčí ministerstva Tricia McLaughlinová.

Na záběrech na sociálních sítích je vidět bílé havarované osobní auto v rezidenční čtvrti a lidi, kteří pokřikují na policii a agenty ICE a dohadují se s nimi. „Ostuda, ostuda, ostuda“ nebo „ICE pryč z Minnesoty“ – pokřikovali na ně podle AP.

Agentura napsala, že střelba je dramatickou eskalací nejnovější série protiimigračních zásahů ve velkých amerických městech z nařízení prezidenta Donalda Trumpa.

Starosta Minneapolis Jacob Frey po střelbě vyjádřil přesvědčení, že imigrační agenti způsobují chaos. Vyjádřil také požadavek, aby okamžitě opustili město i stát Minnesota.

