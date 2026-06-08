„Ignorantství a stupidita.“ Netanjahu to zas schytal, Trumpa rozčílil střet s Íránem

Neděle přinesla zásadní eskalaci konfliktů na Blízkém východě. Írán zaútočil v odvetě na Izraelský útok na Libanon. Následovaly další odvetné střely Jeruzaléma proti Íránu.
Americký prezident Donald Trump ostře zareagoval na první přímé ostřelování mezi Izraelem a Íránem od dubnového příměří. Obává se, že další eskalace může zhatit měsíce diplomatického úsilí a ohrozit dohodu, kterou jeho administrativa s Teheránem dokončuje. Obě strany proto vyzval k okamžitému příměří.
„Obě strany chtějí závěrečné příměří. V cestě jim stojí ignorantství a stupidita,“ napsal americký prezident na své síti Truth Social. Současně uvedl, že blokáda Íránu zůstane v platnosti až do uzavření finální dohody. Rozlítila jej poslední série vzájemného ostřelování Izraele a Teheránu, které odstartoval nedělní útok Izraelců na libanonské hlavní město Bejrút.
Írán podle tamější zpravodajské agentury Fars krátce po Trumpově prohlášení oznámil konec odvetných útoků. Zároveň ale velitelství íránských ozbrojených sil varovalo, že v případě dalších izraelských útoků na Libanon je obnoví, přičemž nové údery budou drtivější než ty poslední.
Izraelská strana rovněž podle stanice Channel 12 ohlásila konec úderů přímo proti Íránu. Dodala ale, že bude dál v plné síle útočit na libanonské a Teheránem podporované militantní hnutí Hizballáh.
Právě vojenské akce proti spojencům Íránu ale poslední týdny vztah Donalda Trumpa s jeho dlouhodobě blízkým spojencem, izraelským premiérem Benjaminem Netanjahuem, významně poškozují.
Boje v Libanonu si podle tamních úřadů od března vyžádaly více než 3500 mrtvých a přes milion vysídlených lidí. Domovy tak musela opustit zhruba pětina obyvatel země.
„Co sakra děláš? Jsi zatraceně šílený!“
Trump tlačí na vládu premiéra Benjamina Netanjahua, aby omezila vojenské operace v Libanonu a vytvořila prostor pro diplomatické jednání s Íránem, už několik týdnů. Součástí připravovaného memoranda má být právě i ukončení bojů v Libanonu.
Podle amerického zpravodajského serveru Axios Trump okamžitě po prvním íránském útoku telefonoval Netanjahuovi a naléhal na něj, aby se zdržel odvety.
„Jsme blízko tomu, že se nám podaří něco dobrého z hlediska dohody,“ měl americký prezident během hovoru prohlásit. Podle zdrojů obeznámených s jednáním argumentoval prezident tím, že po měsících vyjednávání není důvod ohrozit možný průlom v závěrečné fázi rozhovorů.
Izrael ale přesto provedl sérii úderů proti několika cílům napříč Íránem.
Trump přitom v předešlých dnech tvrdil, že má situaci na Blízkém východě pevně pod kontrolou. V rozhovoru pro Financial Times prohlásil, že Netanjahu „nebude mít na výběr“ než akceptovat výsledek amerických jednání s Íránem. „Já určuju pravidla. Já určuju všechna pravidla. Ne on,“ řekl Trump v rozhovoru.
Nejde navíc o první roztržku mezi lídry, kteří se navzájem dlouhodobě podporovali. Trump a Netanjahu měli už minulý týden podle serveru Axios vést mimořádně ostrý telefonát kvůli izraelským operacím v Libanonu. Předmětem sporu měla být opět Trumpova obava o budoucnost finální mírové dohody.
„Prezident si myslí, že jsme v poslední čtvrtině zápasu. Tři měsíce jsme na tom pracovali a teď je čas to ukončit,“ citoval Axios jednoho z amerických představitelů.
„Jsi zatraceně šílený. Kdyby nebylo mě, seděl bys ve vězení. Zachraňuju ti zadek,“ měl Trump podle jednoho ze zdrojů Netanjahuovi říct. Podle dalšího zdroje měl prezident na izraelského premiéra křičet: „Co to sakra děláš?“