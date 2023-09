Ideologické neshody i osobní spory. O co jde ve slovenských volbách a co rozhodne?

Slovensko si v sobotu volí nový parlament, podle analytiků se jedná o jedny z nejdůležitějších voleb posledních let. Před lidmi leží dvě protichůdné vize, jedna by zemi přiblížila západní Evropě, druhá by ji posunula směrem k Rusku. Ať ale vyhraje kdokoliv, bude budování vládních koalic nesmírně složité, protože kromě protichůdných vizí budoucnosti mají mezi sebou politici i osobní spory.

Igora Matoviče na tiskové konferenci SMERu napadl Robert Kaliňák | Video: Facebook/OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti Nesmiřitelní nepřátelé V polovině září se porval expremiér a předseda hnutí OLaNO Igor Matovič s bývalým ministrem vnitra a druhým mužem Směru Robertem Kaliňákem. Potyčka ukázala, jak napjaté vztahy na slovenském politickém poli panují a že po volbách půjde o více než jen o stejný vládní program. Právě Matovič získal po pádu vlády Roberta Fica v roce 2018 největší popularitu. Sliboval, že zemi zbaví korupce a zastaví propojení státu a byznysu. Jeho vláda ale zažívala jednu krizi za druhou a nyní opakovaně útočí i na své bývalé koaliční partnery. Šéfa strany Svoboda a solidarita Roberta Sulíka, svého někdejšího ministra hospodářství, označil v předvolebním boji za hochštaplera a diletanta, následně dokonce za samozvaného odborníka a psychopata. "Povyšoval své názory nad veřejný zájem a jednal vždy tak, jak to vyhovovalo jemu, a nikoliv Slovensku," řekl Matovič. Právě obrovské osobní spory obou politiků přispěly k předčasným volbám. Oba politici už spolu odmítají vládnout. Pokud by se obě jejich strany do parlamentu dostaly, mohlo by se o jejich podporu opřít například Progresivní Slovensko.

