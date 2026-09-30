I nacisté se museli opít. Před 85 lety spáchali v Kyjevě největší válečný masakr

„Když byla rokle plná, stříleli jsme je vrstvu po vrstvě. Střelci přitom stáli přímo na mrtvolách,“ popisuje jeden z nejhorších masakrů v dějinách obersturmführer August Hafner. Jeho velitel této metodě cynicky říkal „balení sardinek“. Přesně před 85 lety nacisté vyvraždili během pouhých dvou dnů židovské obyvatele Kyjeva v rokli Babí Jar. Zemřelo více než 33 tisíc lidí.
Dne 26. září 1941 Němci po Kyjevě vyvěsili oznámení: „Všichni Židé města Kyjev a okolí se musí v pondělí 29. září do osmé hodiny ranní shromáždit na rohu ulic Melnikovy a Dokterivské. Vezměte si s sebou dokumenty, peníze, cennosti a teplé oblečení. Židé, kteří rozkaz neuposlechnou, budou zastřeleni.“
Nacistické bezpečnostní složky původně kalkulovaly s tím, že se na určené shromaždiště dostaví přibližně pět až šest tisíc Židů. Dorazilo však více než 33 tisíc lidí. Židé byli následně odvedeni ze shromažďovacích míst do rokle Babí Jar, vzdálené asi tři kilometry od Kyjeva.
Takové množství lidí ale nacisté nedokázali postřílet ani během 24 hodin. Popravy se proto protáhly až do druhého dne.
„Židé přicházeli k rokli v zástupu po jednom. Měli si lehnout obličejem k zemi a z bezprostřední blízkosti jsme je stříleli buď do týla, nebo do temene. Jakmile byli zastřeleni, přicházeli k rokli v zástupu další. Lehli si na těla již zastřelených a byli popraveni stejným způsobem,“ popisoval vyhlazovací operaci SS obersturmführer August Hafner u soudu.
Paralýza hrůzou a opilí důstojníci
Do naha svlečení lidé, paralyzovaní hrůzou a strachem, postupovali vpřed. V okamžiku, kdy viděli mrtvé v rokli, se někteří začali modlit, matky se snažily zakrývat dětem oči nebo je tiskly k sobě, aby neviděly hromady krvavých těl pod sebou. Příkaz lehnout si na mrtvá těla plnili lidé v jakémsi transu.
Rokle měřila přibližně 150 metrů na délku, 30 metrů na šířku a dosahovala hloubky kolem 15 metrů. Někteří lidé střelbu přežili a Němci je následně pohřbili zaživa pod těly dalších obětí. Peníze, cennosti a oblečení obětí si rozdělila německá okupační správa. Akce se účastnily i dva oddíly policejního praporu a ukrajinská milice.
Vraždění ale bylo traumatizující i pro samotné německé a ukrajinské vojáky. V poválečném výslechu vzpomínal bývalý policejní brigádní generál Georg Biedermann: „Před začátkem poprav jsem měl pro všechny připravit jídlo a velké množství alkoholu včetně rumu, koňaku a šampaňského.“
„Poté, co jsme vystoupili, nejprve nám rozdali alkohol. Byl to grog nebo rum. Pak jsem uviděl obrovskou roklinu, která vypadala jako vyschlé koryto řeky. Leželo v něm několik vrstev mrtvol,“ popisoval Čech sloužící u gestapa Viktor Trill. Za svou účast na masakru byl později souzen, nakonec byl ale zproštěn viny.
Trauma i pro nacisty
„Střelba pokračovala přibližně do pěti nebo šesti hodin odpoledne. Potom jsme se vrátili do ubytovny. Toho večera se opět rozdával šnaps. Všichni jsme byli rádi, že střelba skončila… I druhý den po popravách se rozdávalo pití. I důstojníci se večer opili,“ vzpomínal řidič sonderkommanda 4a Kurt Werner.
Psychologický dopad masových poprav na samotné vykonavatele byl ale obrovský a byl jedním z hlavních důvodů, proč nacistické vedení začalo hledat anonymnější metodu vyvražďování – což později vedlo k vývoji plynových vozů a následně vyhlazovacích táborů s plynovými komorami.
Ještě před zahájením operace Barbarossa (krycí název pro útok nacistického Německa na Sovětský svaz, který začal 22. června 1941) zdůrazňovalo nacistické vedení, že válka proti Sovětskému svazu bude vyhlazovací válkou, takzvaným Vernichtungskrieg.
Vraždění bez postihu
Šéf vrchního velení wehrmachtu polní maršál Wilhelm Keitel navíc na Hitlerův popud vydal rozkaz, který německým vojákům umožňoval provádět popravy civilistů bez obav z postihu před vojenským soudem.
V týlu německých armád operovaly speciální jednotky známé jako Einsatzgruppen. Čtyři takové skupiny doprovázely jednotlivá německá armádní uskupení a jejich úkolem bylo vraždit komunisty, Židy, vybrané válečné zajatce a další osoby označené nacisty za nežádoucí.
Už během prvních dnů okupace začaly jednotky v Pobaltí a na Ukrajině shromažďovat a vraždit především Židy. Na některých místech zároveň podněcovaly protižidovské pogromy, které živila nenávist části obyvatelstva vůči sovětskému režimu a represím NKVD, ze kterých někteří Ukrajinci, Bělorusové či Baltové obviňovali Židy.
Nacisté se později během takzvané Akce 1005 pokusili stopy po masových vraždách zahladit, všechny důkazy ale zničit nedokázali. Po osvobození Kyjeva Rudou armádou v listopadu 1943 sovětské úřady pozvaly do města západní novináře, aby zdokumentovali nacistické zločiny. Umožnily jim také hovořit se svědky a přeživšími.
Strůjce si vyslechl trest smrti
Hlavní organizátor masakru, velitel sonderkommanda 4a Paul Blobel, po válce stanul před soudem v takzvaném procesu s Einsatzgruppen. Za válečné zločiny a zločiny proti lidskosti ho soud odsoudil k smrti a 7. června 1951 ho ve věznici Landsberg oběsili.
Jeho nadřízený Otto Rasch měl stanout před soudem ve stejném procesu, kvůli nemoci se ho však nedožil a zemřel ve vězení.
Ačkoli Babí Jar byl jedním z největších masakrů holokaustu, toto místo i samotná událost byly po celá desetiletí do značné míry přehlíženy a zůstávaly ve stínu zvěrstev v koncentračních táborech, která byla často lépe zdokumentována. Během zbývajících let druhé světové války bylo v této rokli nakonec zavražděno více než 100 tisíc lidí.
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