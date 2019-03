I na hrůzy války se dá pohlížet s lidskostí. Jordánský král obdržel cenu míru

Jordánský král Abdalláh II. v pátek v italském Assisi převzal cenu zvanou Světlo míru, kterou uděluje františkánský řád. Ocenění mu předala loňská laureátka, německá kancléřka Angela Merkelová. Ta ve svém projevu ocenila zejména jeho nasazení v souvislosti s přijímáním syrských uprchlíků, kterých je v Jordánsku přes 670 000, napsala agentura DPA. Františkáni kromě toho upozornili i na Abdalláhovu snahu o harmonické vztahy mezi lidmi různých vyznání.

"Dáváte naději a zasazujete se o mír. I mimo Jordánsko jste se stal jakýmsi mírovým vyslancem," řekla kancléřka. Podle ní monarcha v čele své země dokázal, že se na hrůzy války dá reagovat s lidskostí, když se rozhodl přijmout stovky tisíc uprchlíků ze sousední země. Upozornila rovněž na to, že pokud by v přepočtu na počet obyvatel přijalo Německo tolik uprchlíků jako Jordánsko, tak by to bylo celkem 5,7 milionu lidí.

Kromě ceny pro jordánského krále předala Merkelová rovněž dar mnichům z místního konventu, a to kus berlínské zdi. Slavnostního předání ceny se zúčastnili rovněž italský premiér Giuseppe Conte a Abdalláhova manželka, královna Rania.

Cena Světlo míru se každoročně uděluje v bazilice svatého Františka ve středoitalském městečku Assisi, kde se světec narodil. V minulých letech ji získali například kolumbijský prezident Juan Manuel Santos, dalajlama, Matka Tereza, bývalý izraelský prezident Šimon Peres či současný papež František.