Trump navrhl uniformy a schytal posměch. Ve sci-fi je nosí záporáci

Donald Trump zveřejnil vlastní návrh uniforem pro Vesmírné síly USA. V příspěvku na své sociální síti X zveřejnil jednoduchý návrh uniformy, který okamžitě vyvolal kritiku, vlnu posměšků a spekulace, zda osmdesátník záměrně provokuje.
Trumpem navrhovaná uniforma totiž nápadně připomíná hned několik ikonických sci-fi záporáků. Nejzřejmější je podobnost s uniformami důstojníků Galaktického impéria, tedy sil zla z původní trilogie Star Wars.
Ty přímo vycházejí z estetiky nacistického Německa. „Jsou to v zásadě prostě nacisté,“ shrnul myšlenku za designem filmových kostýmů sám George Lucas ve filmu o filmu doprovázejícím pátou epizodu Star Wars.
Samotný návrh designu ale přiznává jiný zdroj. „Inspirované disciplínou a funkcionalitou uniforem Hvězdné pěchoty (orig. Starship Troopers – pozn. red.), modernizované pro strážce vesmíru,“ stojí na grafice sdílené americkým prezidentem.
Hvězdná pěchota je akční film z roku 1997, respektive adaptace stejnojmenného románu Roberta Heinleina z konce 50. let. Snímek ale není zamýšlený, jak se může při letmém pohledu zdát, jako oslava hrdinné vesmírné armády. Což mnohokrát uvedl i jeho režisér Paul Verhoeven. Naopak karikuje militantní, fašistické a autoritářské režimy. Sám Verhoeven ostatně vyrostl v nacisty okupovaném Nizozemsku.
„Je to idiotský příběh: mladí lidé odcházejí do války s brouky. Chtěl jsem ukázat, že vojáci (ve filmu) jsou jako něco z nacistické propagandy. Dokonce jsem jednoho oblékl do uniformy SS. Nikdo si toho ale tehdy nevšiml,“ okomentoval zpětně film jeho režisér pro britský deník The Guardian.
Satirická povaha filmu totiž v roce 1997 zapadla a snímek dopadl jako kritiky shozený, komerční neúspěch.
Zveřejnění návrhu Donalda Trumpa na nové uniformy s touto přiznanou inspirací proto okamžitě spustilo online debatu, zda osmdesátiletý Trump konotace svého návrhu chápe. „Tohle je design, který vám řekne, kdo jsou ti zlí ve vesmírném filmu,“ uvedl například módní komentátor Derek Guy.
Anexe Měsíce i Trump na trůnu Císaře lidstva
Nejistotu ohledně prezidentovy orientace v popkultuře poté posílila smršť „sci-fi“ příspěvků, které Trump zveřejnil spolu s návrhy uniforem. Řada AI generovaných obrázků ukazuje prezidenta v pozici absolutního vůdce obklopeného futuristickou armádou.
Pro inspiraci si přitom grafiky zřejmě sahají do tzv. grimdark (krutě temných - pozn. red.) sci-fi děl. Některé z příspěvků tak například nápadně připomínají svět Warhammer 40 000, kde lidstvo žije v brutální, xenofobní a náboženské diktatuře vedené nesmrtelným totalitářem. Právě na nápadné imitaci trůnu „Císaře lidstva“ přitom Trump v jedné z grafik sedí.
Další obrázky jsou poté doplněny výhrůžnými sděleními jako: „Ať z nás mají noční můry“ nebo „Už nikdy nebudou spát“. Další zase ukazuje pouze záběr na Měsíc s nápisem „Měsíc je náš“ a americkou vlajkou.
Jestli Trumpův příspěvek skutečně povede k výrobě nových uniforem pro Vesmírné síly, zatím není jasné. Například americký magazín Newsweek uvádí, že o komentář, jestli jde o formálně projednávaný design, požádal Bílý dům i Vesmírné síly v pondělí a na vyjádření stále čeká.