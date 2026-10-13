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Zahraničí

Húsíové zesílili útoky na Saúdskou Arábii. Výbuchy se ozývaly i u sídla Aramca

ČTK
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V blízkosti sídla saúdskoarabské ropné společnosti Saudi Aramco v Zahránu se podle šesti zdrojů Reuters v úterý večer ozývaly hlasité výbuchy. Společnost Saudi Aramco incident dosud nepotvrdila. V posledních dnech šíitští povstalci Húsíové zintenzivnili útoky na Saúdskou Arábii.

FILE PHOTO: Smoke rises from a fire at the Aramco refinery south of Riyadh
Archivní foto. Z požáru v rafinerii společnosti Aramco jižně od Rijádu v Saúdské Arábii stoupá kouř. Snímek pořízen mobilním telefonem, 3. října 2026.Foto: REUTERS – Stringer
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Podle jednoho ze zdrojů Reuters v sídle ropné společnosti propukl požár. Čtyři zdroje uvedly, že byla nařízena evakuace budovy. Jeden ze zdrojů uvedl, že sídlo Saudi Aramco bylo zasaženo, ale není jasné, zda šlo o přímý zásah nebo na něj dopadly úlomky rakety.

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Zaměstnancům společnosti bylo podle jednoho zdroje nařízeno ve středu pracovat z domova.

Saúdskou Arábií vedená vojenská koalice bez bližších podrobností uvedla, že úlomky rakety, kterou sestřelila a zničila v Zahránu, dopadly na rezidenční oblast. Později saúdskoarabská civilní obrana vydala výstrahu před možným nebezpečím v hlavním městě Rijádu a následně se i tam ozval výbuch.

Na Saúdskou Arábii jemenští povstalci Húsíové útočí opakovaně. Rijád totiž vede koalici, která bojuje proti těmto rebelům a podporuje mezinárodně uznávanou jemenskou vládu. Húsíové napojení na Írán aerolinkám vzkázali, aby se vyhýbaly saúdskému vzdušnému prostoru, protože je podle nich oblastí vojenských operací.

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Jemenští povstalci dále uvedli, že kromě letišť jsou jejich terčem i vojenské základny a ropná zařízení v Saúdské Arábii. V sobotu při útoku na letiště v Rijádu zahynulo 13 lidí, o den později si podobný útok vyžádal dalšího mrtvého.

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Další útok na letiště v Rijádu si vyžádal mrtvého i zraněné | Video: Reuters
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