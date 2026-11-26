Jemenští proíránští povstalci z řad Húsíů ve čtvrtek zaútočili na ropnou rafinerii v Džázánu na jihovýchodě Saúdské Arábie, nedaleko hranice s Jemenem. Oznámila to podle agentury Reuters koalice vedená Rijádem. Při útoku jemenských Húsíú na rafinerii v saúdskoarabském Džázánu podle médií jeden mrtvý a několik raněných. Provoz byl částečně pozastaven.
Rafinerie společnosti Aramco byla napadena den poté, co Húsíové zaútočili na největší saúdskoarabskou ropnou rafinerii v Rás Tanúra a na finanční čtvrť v Rijádu. Středeční útok na rafinerii způsobil požáry a také opětovný růst cen ropy.
Rafinerie v Džázánu, která se stala terčem útoku ve čtvrtek, může podle Reuters zpracovat až 400 tisíc barelů ropy denně.
"Při útoku zahynul nepálský pracovník a několik dalších osob různých národností utrpělo zranění," uvedl představitel saúdskoarabského ministerstva energetiky citovaný agenturou SPA.
Agentura dále uvedla, že útok způsobil požár a vynutil si dočasné zastavení části provozu zařízení. To podle SPA zasáhl nepřátelský vzdušný projektil. Požár se později podařilo dostat pod kontrolu.
Koalice vedená Saúdskou Arábií ve čtvrtek uvedla, že zničila odpalovací zařízení pro balistické rakety v jemenském přístavním městě Hudajdá. Húsíové ho údajně použili při čtvrtečním útoku.
Již dříve koalice varovala, že útoky na civilisty a civilní infrastrukturu vyvolají ráznou vojenskou odpověď.
Húsíové podporovaní Íránem vedou proti jemenské vládě od roku 2014 občanskou válku, při níž obsadili severozápad země včetně metropole Saná. Letos v létě jejich ofenziva přinesla nejrozsáhlejší boje od vyhlášení příměří v roce 2022.
Húsíové také v současné době pravidelně útočí na Saúdskou Arábii, kde v uplynulých měsících zasáhli ropnou infrastrukturu i mezinárodní letiště, přičemž při těchto úderech zahynulo několik civilistů.
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