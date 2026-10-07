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Zahraničí

Húsiové zasáhli letiště v Jemenu, hlásí se i k útokům na Saúdskou Arábii

Reuters
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Jemenští Húsíové v noci zasáhli raketami a drony mezinárodní letiště v Adenu a podnikli další útoky proti Saúdské Arábii. Jedna raketa dopadla poblíž ranveje jen několik minut před plánovaným přistáním letu z Káhiry. Saúdská protivzdušná obrana mezitím zachytila několik balistických střel.

Letiště Aden v Jemenu, které se dnes stalo cílem útoku teroristické skupiny Husíů. Podle dostupných informací jedna raketa dopadla poblíž ranveje.
Letiště Aden v Jemenu, které se dnes stalo cílem útoku teroristické skupiny Husíů. Podle dostupných informací jedna raketa dopadla poblíž ranveje.Foto: Reuters – Reuters/Fawaz Salman
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Mezinárodní letiště v Adenu představuje hlavní leteckou bránu pro části Jemenu, které nekontroluje teroristická organizace Husíové. Jedna z raket dopadla poblíž přistávací dráhy krátce před plánovaným příletem letadla z Káhiry. Úřady proto let odklonily do saúdskoarabské Džiddy a dvě letadla stojící na letišti nechaly kvůli obavám z dalších útoků přesunout do bezpečnější části areálu.

Koalice vedená Saúdskou Arábií, která podporuje mezinárodně uznávanou jemenskou vládu, zároveň oznámila, že severně od Rijádu zachytila a zničila balistickou raketu vypálenou Húsíi. Podle koalice střela odstartovala z území kontrolovaného povstalci. Saúdové také uvedli, že sledují odpalovací zařízení v oblasti jemenské metropole Saná a hodlají ho zničit.

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Húsíové se mezitím přihlásili k útoku několika drony na mezinárodní letiště severně od Rijádu. Saúdské úřady tento konkrétní útok zatím nepotvrdily a nejsou známé ani případné škody či oběti.

Další balistickou raketu saúdská koalice podle svého vyjádření zachytila nad městem Chamís Mušajt na jihozápadě země. Povstalci zároveň tvrdí, že raketami a drony zaútočili také na letiště v Abhá nedaleko Chamís Mušajtu. Koalice uvádí, že střely odstartovaly ze Saná a z provincií Saada a Amran.

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Húsíjská televizní stanice Al-Masíra následně informovala o saúdských útocích proti oblastem v západojemenských provinciích Ibb a Táizz. Koalice tuto informaci zatím nepotvrdila.

Íránem podporovaní Húsíové bojují proti jemenské vládě od roku 2014 a kontrolují severozápad země včetně metropole Saná. V současnosti ovládají také většinu jemenského pobřeží Rudého moře. V posledních týdnech navíc zahájili ofenzivu v oblasti strategického průlivu Báb al-Mandab, kde podle agentur probíhají nejrozsáhlejší boje od příměří uzavřeného v roce 2022.

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