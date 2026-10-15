Přeskočit na obsah
Benative
15. 10. Tereza
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Zahraničí

Húsíové vypálili několik raket na palác v Adenu. Cílem mělo být vojenské velitelství

ČTK
Přidejte si Aktuálně.cz mezi preferované zdroje na GoogluPřidat Aktuálně.cz mezi preferované zdroje

Jemenští proíránští povstalci Húsíové vypálili několik raket na prezidentský palác v jihojemenském Adenu, kam se v roce 2015 uchýlila mezinárodně uznávaná vláda. Húsíové podle agentury AFP uvedli, že cílem útoku bylo vojenské velitelství v prezidentském paláci. Dva vládní představitelé agentuře Reuters řekli, že jemenský premiér a ministři, kteří byli v prezidentském komplexu, vyvázli bez újmy.

Mideast Wars Yemen
Ilustrační foto. Doprava na kruhovém objezdu v jemenském Adenu, 11. října 2026.Foto: CTK – Abdulnasser Alseddik
Reklama

Podle agentury Saba, která je na húsíjské hnutí napojená, zaútočili proíránští bojovníci na "velitelství vojenských operací, řízené saúdskými důstojníky" v prezidentském paláci a také na sklady zbraní, které jim patřily.

Související

Tři svědci předtím agentuře Reuters řekli, že v okolí paláce zaslechli hlasité výbuchy.

Húsíové podporovaní Íránem vedou občanskou válku proti jemenské vládě od roku 2014, během níž obsadili severozápad země včetně metropole Saná.

Povstalci v současnosti ovládají také téměř celé jemenské pobřeží Rudého moře a v uplynulých týdnech zahájili ofenzivu v oblastech u průlivu Báb al-Mandab, což jsou podle agentur nejrozsáhlejší boje od vyhlášení příměří v roce 2022.

Reklama
Reklama

Húsíové útočí i na Saúdskou Arábii, která podporuje tažení proti nim. Podle čtvrtečního vyjádření mluvčího vojenské koalice vedené Saúdskou Arábií Húsíové jen v tomto měsíci zaútočili dvacetkrát na mezinárodní letiště v Rijádu, přičemž tyto útoky si vyžádaly 17 obětí.

Koalice rovněž uvedla, že v jemenských horách zničila více než 120 skladů zbraní a řadu odpalovacích zařízení. Rijád ve čtvrtek obvinil Írán, že nadále vyzbrojuje, cvičí a podporuje povstalce v Jemenu.

Mohlo by vás také zajímat: Ztráta za 400 milionů. Ukrajinský dron se vrhl na ruský vrtulník

Ztráta za 400 milionů. Ukrajinský dron se vrhl na ruský vrtulník | Video: X/115th Mechanized Brigade
Chcete vídat Aktuálně.cz častěji na Googlu?
Přidat jako preferovaný zdroj
Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
Vývoj srážek nad Evropou do pondělí ukazuje, že se v Česku situace se suchem příliš nezlepší.
Vývoj srážek nad Evropou do pondělí ukazuje, že se v Česku situace se suchem příliš nezlepší.
Vývoj srážek nad Evropou do pondělí ukazuje, že se v Česku situace se suchem příliš nezlepší.

Co přinese počasí o víkendu: v Alpách sníh, v Česku prohloubení problému

Polovina října bude ve znamení tereziánského léta. Obloha bude jasná až polojasná a podle meteorologů bude o víkendu „relativně teplo“. A ani pršet příliš nebude. I když počasí bude stále přát výletům, nedostatek srážek znamená, že se jen tak nezlepší situace se suchem, které trápí Česko.

Policista, policajt, policie, ilustrační fotografie, ilustrační foto
Policista, policajt, policie, ilustrační fotografie, ilustrační foto
Policista, policajt, policie, ilustrační fotografie, ilustrační foto

Policie odvolala pátrání po nebezpečném muži, který těžce zranil ženu

Policie ve čtvrtek odpoledne odvolala pátrání po třiačtyřicetiletém muži, kterého podezírá z pokusu o vraždu na Uherskohradišťsku. Zdali se policistům muže podařilo dopadnout, policejní mluvčí Šárka Trnková ČTK nepotvrdila, ani nevyvrátila. Podrobnosti o případu by policie měla zveřejnit v pátek.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama