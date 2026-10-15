Húsíové vypálili několik raket na palác v Adenu. Cílem mělo být vojenské velitelství

Jemenští proíránští povstalci Húsíové vypálili několik raket na prezidentský palác v jihojemenském Adenu, kam se v roce 2015 uchýlila mezinárodně uznávaná vláda. Húsíové podle agentury AFP uvedli, že cílem útoku bylo vojenské velitelství v prezidentském paláci. Dva vládní představitelé agentuře Reuters řekli, že jemenský premiér a ministři, kteří byli v prezidentském komplexu, vyvázli bez újmy.
Podle agentury Saba, která je na húsíjské hnutí napojená, zaútočili proíránští bojovníci na "velitelství vojenských operací, řízené saúdskými důstojníky" v prezidentském paláci a také na sklady zbraní, které jim patřily.
Tři svědci předtím agentuře Reuters řekli, že v okolí paláce zaslechli hlasité výbuchy.
Húsíové podporovaní Íránem vedou občanskou válku proti jemenské vládě od roku 2014, během níž obsadili severozápad země včetně metropole Saná.
Povstalci v současnosti ovládají také téměř celé jemenské pobřeží Rudého moře a v uplynulých týdnech zahájili ofenzivu v oblastech u průlivu Báb al-Mandab, což jsou podle agentur nejrozsáhlejší boje od vyhlášení příměří v roce 2022.
Húsíové útočí i na Saúdskou Arábii, která podporuje tažení proti nim. Podle čtvrtečního vyjádření mluvčího vojenské koalice vedené Saúdskou Arábií Húsíové jen v tomto měsíci zaútočili dvacetkrát na mezinárodní letiště v Rijádu, přičemž tyto útoky si vyžádaly 17 obětí.
Koalice rovněž uvedla, že v jemenských horách zničila více než 120 skladů zbraní a řadu odpalovacích zařízení. Rijád ve čtvrtek obvinil Írán, že nadále vyzbrojuje, cvičí a podporuje povstalce v Jemenu.
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