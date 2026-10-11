Húsíové udeřili na letiště v Rijádu. Útok má 12 obětí a přes 300 zraněných

Při sobotním útoku na mezinárodní letiště v saúdskoarabské metropoli Rijádu zemřelo nejméně 12 lidí a dalších 309 osob utrpělo zranění, někteří z nich jsou v kritickém stavu. Podle agentur o tom informoval v noci na neděli saúdský úřad pro civilní letectví.
Koalice vedená Rijádem z útoků viní jemenské povstalce z řad Húsíů, přičemž agentura AFP dříve informovala o dvou mrtvých po raketovém útoku těchto rebelů. Letiště bylo evakuováno a je uzavřené. Podle agentury AP šlo o nejkrvavější útok v zemích Perského zálivu od začátku války s Íránem, kterou USA a Izrael zahájily na konci února. Útok odsoudily Spojené státy a OSN.
Mezi oběťmi jsou čtyři saúdskoarabští občané, dva občané Bangladéše, Palestinec, Američan, Egypťan, Jordánec, Syřan a Súdánec, uvedlo civilní letectví v příspěvku na síti X.
V sobotu tento úřad informoval, že byly přerušeny lety. Uzávěra byla poté podle serveru Flightradar24 prodloužena do dnešního večera.
Školy v Rijádu podle AFP dnes kvůli útoku přešly na distanční výuku. "V souladu s pokyny ministerstva školství budou všechny školy v Rijádu mít distanční výuku po celý týden," uvádí se ve vzkazu rodičům. Tento krok přitom rijádské školy musely zavést již podruhé za měsíc.
Útoky na síti X silně odsoudil americký ministr zahraničí Marco Rubio, podle něhož svědčí o "zjevném pohrdání životy nevinných civilistů" a musí okamžitě přestat. Americký prezident Donald Trump je označil za "hroznou věc". Údery odsoudili generální tajemník OSN António Guterres i zvláštní vyslanec OSN pro Jemen Hans Grundberg, který je označil za "závažné vyhrocení situace" a připsal odpovědnost húsíjským bojovníkům.
Zdroj AFP dříve uvedl, že raketa v sobotu zasáhla letiště kolem 15:00 (14:00 SELČ). Na místě se ozval hlasitý výbuch. Agentura AP s odvoláním na regionálního činitele uvedla, že raketa dopadla do té části letištního areálu, kde se nacházejí terminály 3 a 4 pro vnitrostátní lety.
Agentura Reuters s odvoláním na svědky psala o mnoha zraněných a více než 12 sanitkách, které na místo zamířily, AFP zase o tom, že lékaři v metropoli obdrželi výzvu, aby se dostavili do nemocnic kvůli "vážné mimořádné situaci".
Spojené státy, Británie, Německo, Španělsko či Kanada vyzvaly své občany, aby se letišti vyhýbali.
Koalice vedená Saúdskou Arábií v noci na neděli informovala o tom, že zneškodnila balistické střely vyslané Húsíji v governorátu Chardž ležícím přibližně 83 kilometrů od hlavního města.
Na Saúdskou Arábii jemenští povstalci Húsíové útočí opakovaně. Rijád totiž vede koalici, která bojuje proti těmto rebelům a podporuje mezinárodně uznávanou jemenskou vládu. Húsíové napojení na Írán aerolinkám vzkázali, aby se vyhýbaly saúdskému vzdušnému prostoru, protože je podle nich oblastí vojenských operací. Trump podle AP řekl, že by se USA mohly připojit k úderům proti Húsíům.
Ve čtvrtek jeden z úderů zabil tři saúdské civilisty, včetně pilota. Za celý týden si útoky na letiště vyžádaly čtyři životy, další zraněné a také vážně poničené letadlo.
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