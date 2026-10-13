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Zahraničí

Hurikán Simon zasáhl západ Mexika, v zemi je pět obětí a hrozí ničivé záplavy

ČTK
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Hurikán Simon v pondělí přinesl do západního Mexika ještě silnější vítr a déšť poté, co tropické bouře způsobily dvě úmrtí a škody v pobřežních městech a letoviscích u Tichého oceánu. V celé zemi je celkem pět obětí, napsala agentura AP.

Hurricane Simon churns off Mexico's Pacific coast
Záběr z dronu zachycuje vlny tříštící se o budovy na pobřeží, zatímco se hurikán Simon stále nachází u tichomořského pobřeží Mexika – konkrétně v lokalitě San Francisco v oblasti Bahia de Banderas ve státě Nayarit (12. října 2026).Foto: REUTERS – Christian Ruano
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Oko hurikánu druhé kategorie zůstalo nad mořem, zatímco jeho vnější pásy větru a deště zasáhly obce mezi pohořím Sierra Madre a Pacifikem poblíž západního města Puerto Vallarta. Podniky se tam znovu otevřely v pondělí, když déšť polevil, mezinárodní letiště ale až do úterního rána místního času pozastavilo provoz.

Záchranáři v severozápadním mexickém státě Baja California prohledávali části pobřežního města Ensenada, kde povodeň smetla vozidla a poškodila domy. Armáda z tamního ranče pomocí vrtulníků zachránila 32 lidí, včetně 22 cizinců. Sesuvy půdy a rozvodněné řeky způsobené tropickou bouří Rachel navíc v jiných částech tohoto státu odřízly několik obcí. Bouře si ve státě vyžádala smrt mladé dívky a nejméně deset osob se pohřešuje.

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Hurikán také na jihu země vyvrátil stromy a elektrické sloupy, zablokoval silnice a zaplavil domy v pobřežních městech státu Guerrero, včetně přístavu Acapulco. V hlavním městě tohoto státu Chilpancingu zemřel po zřícení zdi 71letý muž.

Simon by si měl podle AP do poloviny týdne udržet sílu hurikánu a ve čtvrtek zasáhnout pevninu poblíž státu Sinaloa. V západní a střední části Mexika se očekávají silné srážky od zhruba 13 do 25 centimetrů, které mohou v příštích několika dnech způsobit smrtelné povodně a sesuvy půdy.

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