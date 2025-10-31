Zahraničí

Hurikán Melissa zabil v Karibiku nejméně 49 lidí, nyní míří k Bermudám

ČTK ČTK
Aktualizováno před 1 hodinou
Hurikán Melissa, který se v předchozím týdnu přehnal přes Karibik, si vyžádal nejméně 49 životů. Jamajská vláda zatím informovala o nejméně 19 mrtvých a 30 obětí, včetně deseti dětí, evidují na Haiti, kde se dalších 20 osob pohřešuje. Informovala o tom agentura AFP, podle níž už do postižených zemí začaly posílat pomoc Spojené státy či Británie.
Foto: Reuters

Nad ránem byl hurikán Melissa, který postupně slábne, západně od souostroví Bermudy, které by ale zasáhnout neměl, napsala agentura Reuters.

Největší škody způsobila bouře na Jamajce, kde udeřila v úterý jako hurikán nejvyšší, tedy páté kategorie. Provázel ho vítr o rychlosti až 295 kilometrů za hodinu a podle AFP šlo o nejsilnější hurikán, jaký karibský ostrov postihl za 90 let. Deště, které přinesl, způsobily záplavy a více než půl milionu lidí na tomto třímilionovém ostrově zůstalo bez elektřiny.

Provoz kvůli hurikánu na Jamajce přerušila všechna letiště, která se ve čtvrtek otevřela, stejně jako hlavní přístav a do země začala proudit humanitární pomoc. Desítky silnic ale zůstávají zablokované popadanými stromy či zničeným elektrickým vedením. S odklízením pomáhá armáda.

Související

Unikátní video: americké letectvo zveřejnilo záběry z nitra hurikánu Melissa

Hurikán Melissa

Z Kuby, kterou živel zasáhl na jihovýchodě, jsou také hlášeny škody, zprávy o obětech nejsou. Místní úřady preventivně evakuovaly na 750 tisíc lidí. Silný vítr poškodil rovněž telekomunikační spojení, napsala dnes AFP. Záplavy způsobil hurikán i na Bahamách či v Dominikánské republice.

Haiti hurikán nezasáhl přímo, ale přinesl tam silné deště a záplavy, které stály život nejméně 30 lidí, většinou na jihozápadě. Země se přitom už několik let potýká s hlubokou ekonomickou i politickou krizí a násilnostmi gangů, které ovládají i většinu hlavního města a které vyhnaly z domovů více než 1,3 milionu z téměř 12 milionů obyvatel.

 
Mohlo by vás zajímat

Přestaňte používat výrobky Huawei, žádá Německo operátory. Zaplatí jim náhradu

Přestaňte používat výrobky Huawei, žádá Německo operátory. Zaplatí jim náhradu

Od pláží po sjezdovky - kamery v Číně sledují všechno a všechny

Od pláží po sjezdovky - kamery v Číně sledují všechno a všechny

Trump odmítl Putinovy požadavky. Summit v Budapešti skončil dřív, než začal

Trump odmítl Putinovy požadavky. Summit v Budapešti skončil dřív, než začal

Zloděj po 60 letech vrátil lebku ukradenou z vídeňské katedrály, poslal ji poštou

Zloděj po 60 letech vrátil lebku ukradenou z vídeňské katedrály, poslal ji poštou
Aktuálně.cz zahraničí Jamajka hurikán Karibik Haiti Kuba úmrtí oběť katastrofa

Právě se děje

před 2 minutami
Příští volby může ODS vyhrát. Ministerstvo chci předat co nejdřív, říká Stanjura

Příští volby může ODS vyhrát. Ministerstvo chci předat co nejdřív, říká Stanjura

Bezesporu jsme chybovali, málo jsme prosazovali pravicová témata, říká v rozhovoru pro Aktuálně.cz Zbyněk Stanjura.
před 13 minutami
Brutální série ohromuje. Česká teenagerka už v žebříčku nahání Krejčíkovou

Brutální série ohromuje. Česká teenagerka už v žebříčku nahání Krejčíkovou

Český tenis zpozorněl, další teenagerka míří do špičky.
před 15 minutami
Havlova Žebrácká opera měla premiéru před 50 lety v hospodě. Pár dní poté StB zuřila

Havlova Žebrácká opera měla premiéru před 50 lety v hospodě. Pár dní poté StB zuřila

Představení se v době normalizace stalo synonymem boje proti útlaku ze strany komunistického režimu, cenzuře a nesvobodě.
před 19 minutami
Nová česká kometa? Šalková si v Číně zahraje poprvé v kariéře semifinále turnaje WTA

Nová česká kometa? Šalková si v Číně zahraje poprvé v kariéře semifinále turnaje WTA

Jednadvacetiletá česká tenistka Dominika Šalková si na turnaji v Ťiou-ťiang zahraje poprvé na elitním okruhu WTA semifinále.
před 34 minutami

Vyhraje konečně škodovka? Evropským autem roku může být Elroq i dostupné SUV

Vyhraje konečně škodovka? Evropským autem roku může být Elroq i dostupné SUV
Prohlédnout si 9 fotografií
Kdo bude pro rok 2026 evropským autem roku? Takto vypadá sedmička finalistů.
Citroën C5 Aircross
před 37 minutami
Přestaňte používat výrobky Huawei, žádá Německo operátory. Zaplatí jim náhradu

Přestaňte používat výrobky Huawei, žádá Německo operátory. Zaplatí jim náhradu

O přesných částkách se teprve jedná, uvádějí zdroje. Není ani jasné, zda vláda bude usilovat o náhlý, nebo jen o postupný přechod.
před 1 hodinou
Od pláží po sjezdovky - kamery v Číně sledují všechno a všechny

Od pláží po sjezdovky - kamery v Číně sledují všechno a všechny

Čínská vláda v posledních desetiletích spustila řadu technologicky vyspělých programů, jejichž cílem je sledovat celou zemi.
Další zprávy