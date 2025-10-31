Hurikán Melissa zabil v Karibiku nejméně 49 lidí, nyní míří k Bermudám

Nad ránem byl hurikán Melissa, který postupně slábne, západně od souostroví Bermudy, které by ale zasáhnout neměl, napsala agentura Reuters.
Největší škody způsobila bouře na Jamajce, kde udeřila v úterý jako hurikán nejvyšší, tedy páté kategorie. Provázel ho vítr o rychlosti až 295 kilometrů za hodinu a podle AFP šlo o nejsilnější hurikán, jaký karibský ostrov postihl za 90 let. Deště, které přinesl, způsobily záplavy a více než půl milionu lidí na tomto třímilionovém ostrově zůstalo bez elektřiny.
Provoz kvůli hurikánu na Jamajce přerušila všechna letiště, která se ve čtvrtek otevřela, stejně jako hlavní přístav a do země začala proudit humanitární pomoc. Desítky silnic ale zůstávají zablokované popadanými stromy či zničeným elektrickým vedením. S odklízením pomáhá armáda.
Z Kuby, kterou živel zasáhl na jihovýchodě, jsou také hlášeny škody, zprávy o obětech nejsou. Místní úřady preventivně evakuovaly na 750 tisíc lidí. Silný vítr poškodil rovněž telekomunikační spojení, napsala dnes AFP. Záplavy způsobil hurikán i na Bahamách či v Dominikánské republice.
Haiti hurikán nezasáhl přímo, ale přinesl tam silné deště a záplavy, které stály život nejméně 30 lidí, většinou na jihozápadě. Země se přitom už několik let potýká s hlubokou ekonomickou i politickou krizí a násilnostmi gangů, které ovládají i většinu hlavního města a které vyhnaly z domovů více než 1,3 milionu z téměř 12 milionů obyvatel.