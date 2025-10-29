Hurikán Melissa řádí v Karibiku, na Kubě evakuovali tři čtvrtě milionu lidí

Hurikán sice zeslábl na kategorii tři, ale i tak ho provází vítr až o rychlosti až 195 kilometrů v hodině. Východokubánské provincie Granma a Santiago de Cuba, v níž leží stejnojmenné, druhé největší město Kuby s asi půl milionem obyvatel, už tento týden postihly záplavy způsobené Melissou. Očekává se, že při přímém zásahu přinese až 50 centimetrů srážek. Kromě záplav hrozí i sesuvy půdy.
Hurikán Melissa v úterý udeřil na Jamajce, kterou zasáhl jako hurikán kategorie pět. Provázel ho vítr o rychlosti až 295 kilometrů za hodinu. Podle některých zdrojů šlo o nejsilnější hurikán, jaký kdy Jamajku zasáhl. Deště, které přinesl, způsobily záplavy a více než půl milionu lidí zůstalo bez elektřiny.
Melissa na Jamajce poničila i nejméně čtyři nemocnice. Provoz kvůli hurikánu přerušila na tomto ostrově s téměř třemi miliony obyvatel i všechna letiště. Podle AP se očekává, že se znovu otevřou od čtvrtka.
Bouře Melissa, která zesílila na hurikán a pohybuje se v kategoriích tři až pět, zabila podle AP tři lidi na Jamajce, tři na Haiti a jednu oběť si vyžádala v Dominikánské republice, kde se také jedna osoba pohřešuje.