Hurikán Melissa řádí v Karibiku, na Kubě evakuovali tři čtvrtě milionu lidí

ČTK ČTK
před 4 hodinami
V předchozích dnech v několika karibských zemích hurikán Melissa zabil sedm lidí a naposledy na Jamajce způsobil rozsáhlé škody. Ve středu dorazil na jihovýchodní pobřeží Kuby. Informovalo o tom americké Národní středisko pro hurikány. Úřady na Kubě už preventivně evakuovaly na 750 000 lidí, stav pohotovosti je vyhlášen v šesti provinciích.
Pobřeží Kuby těsně před příchodem hurikánu Melissa.
Pobřeží Kuby těsně před příchodem hurikánu Melissa. | Foto: Reuters

Hurikán sice zeslábl na kategorii tři, ale i tak ho provází vítr až o rychlosti až 195 kilometrů v hodině. Východokubánské provincie Granma a Santiago de Cuba, v níž leží stejnojmenné, druhé největší město Kuby s asi půl milionem obyvatel, už tento týden postihly záplavy způsobené Melissou. Očekává se, že při přímém zásahu přinese až 50 centimetrů srážek. Kromě záplav hrozí i sesuvy půdy.

Unikátní video: americké letectvo zveřejnilo záběry z nitra hurikánu Melissa

Hurikán Melissa

Hurikán Melissa v úterý udeřil na Jamajce, kterou zasáhl jako hurikán kategorie pět. Provázel ho vítr o rychlosti až 295 kilometrů za hodinu. Podle některých zdrojů šlo o nejsilnější hurikán, jaký kdy Jamajku zasáhl. Deště, které přinesl, způsobily záplavy a více než půl milionu lidí zůstalo bez elektřiny.

Melissa na Jamajce poničila i nejméně čtyři nemocnice. Provoz kvůli hurikánu přerušila na tomto ostrově s téměř třemi miliony obyvatel i všechna letiště. Podle AP se očekává, že se znovu otevřou od čtvrtka.

Bouře Melissa, která zesílila na hurikán a pohybuje se v kategoriích tři až pět, zabila podle AP tři lidi na Jamajce, tři na Haiti a jednu oběť si vyžádala v Dominikánské republice, kde se také jedna osoba pohřešuje.

 
Spojené státy snižují počet svých vojáků na východním křídle NATO

Nikdo z vedení Hamásu nemá imunitu před izraelskou odvetou, varuje ministr

Rusko mění rytmus povolávání branců. Odměna dobrovolníků v armádě se tenčí

Spojené státy snižují počet svých vojáků na východním křídle NATO

Nikdo z vedení Hamásu nemá imunitu před izraelskou odvetou, varuje ministr

Rusko mění rytmus povolávání branců. Odměna dobrovolníků v armádě se tenčí

